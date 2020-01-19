Тела погибших в авиакатастрофе украинцев доставлены на родину

Сообщается, что на закрытой части присутствовали только родственники и первые лица страны.

В церемонии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и коллеги погибших летчиков и бортпроводников, отмечает Deutsche Welle.

Для всех остальных желающий была предоставлена возможность попрощаться в отдельно отведенное время во второй половине дня.

Напомним, ранее в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились три пилота, шесть бортпроводников и два пассажира-гражданина Украины.