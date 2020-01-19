Тела погибших в авиакатастрофе украинцев доставлены на родину

В Украине, в аэропорту "Борисполь", в воскресенье, 19 января, прошла церемония прощания с погибшими экипажем и пассажирами самолета "Международных авиалиний Украины", пишет Корреспондент.net со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Сообщается, что на закрытой части присутствовали только родственники и первые лица страны.
В церемонии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и коллеги погибших летчиков и бортпроводников, отмечает Deutsche Welle.
Для всех остальных желающий была предоставлена возможность попрощаться в отдельно отведенное время во второй половине дня.
Напомним, ранее в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились три пилота, шесть бортпроводников и два пассажира-гражданина Украины.
Контекст:
- Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), совершавший рейс Тегеран - Киев, разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта.
- Лайнер был сбит ракетой класса "земля-воздух".
- В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Большинство погибших - граждане Ирана.