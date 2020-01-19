Министерство экономики оценивает мировую с экс-владельцами PAREX

В настоящее время в Министерстве экономики обсуждают, что делать со многими судебными исками, возбужденными от имени государства в отношении бывших акционеров банка PAREX Валерия Каргина и Виктора Красовицкого.
Министр Ральф Немиро предложил рассмотреть вопрос о том, возможно ли по этим судебным делам заключить мировое соглашение, сообщает Nekā personīga.
В судебных разбирательствах государство представляет находящееся под надзором Министерства экономики бывшее Агентство приватизации - ныне АО Possessor.
Отмечается, что мировое соглашение прозвучало в качестве предложения со стороны адвокатов экс-банкиров.
Министр Немиро считает, что есть сомнения, выгодно ли государству вообще продолжать длительные судебные разбирательства. По заданию министерства такой сценарий до конца января поручено исследовать адвокатскому бюро TGS.
"Учитывая, что в настоящее время судебный пристав выполняет взыскательные действия, он также имеет все возможности снова просмотреть все банковские счета во всех кредитных организациях и поискать другие активы.
По крайней мере, насколько нам известно, таких стоящих внимания активов нет, кроме, как я уже сказал, денег, которые мы уже взыскали.
И заложенная недвижимость, за которую мы еще начнем взыскать", - прокомментировал ситуацию председатель правления Possessor Владимир Логинов.
"Сейчас нам нужно понять, где мы находимся в судебном процессе, что мы получим против того, что мы в настоящее время тратим. Это самое важное, на чем я сосредоточился", - пояснил министр экономики Ральф Немиро (KPV LV).
На вопрос о том, если адвокатское бюро скажет, что лучше прекратить судебные разбирательства и заключить мировую, поступит ли так министр, Немиро ответил:
"Нет, я ни в коем случае так не сделаю. Это будет коллегиальное решение, и я обязательно сообщу своим коллегам и партнерам о результатах этого исследования, и мы будем коллегиально принимать решение".
За все это время с экс-владельцев Parex было взыскано 8 миллионов из 230. За 222 миллиона евро судебные разбирательства в трех процессах еще продолжаются.
У государства появились сомнения, что у второй стороны больше нет других сбережений или собственности, которые можно было бы отсудить.
Журналисты Nekā personīga резонно задали вопрос: "Политики в свое время пообещали, что отберут последнюю копейку у тех людей, которые обанкротили банк. И теперь мы приходим к мировому соглашению, и все дальше живут счастливо...", на это председатель правления Possessor Владимир Логинов ответил следующим образом:
"Что же, о долго и счастливо, это все же условно (...). Мы смотрим на это хозяйственно - если мы можем вернуть деньги, мы судимся. Если мы видим, что больше взыскать невозможно, тогда мы можем более свободно смотреть на мировую".