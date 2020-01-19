Министерство экономики оценивает мировую с экс-владельцами PAREX

Министр Ральф Немиро предложил рассмотреть вопрос о том, возможно ли по этим судебным делам заключить мировое соглашение, сообщает Nekā personīga.

В судебных разбирательствах государство представляет находящееся под надзором Министерства экономики бывшее Агентство приватизации - ныне АО Possessor.

Отмечается, что мировое соглашение прозвучало в качестве предложения со стороны адвокатов экс-банкиров.

Министр Немиро считает, что есть сомнения, выгодно ли государству вообще продолжать длительные судебные разбирательства. По заданию министерства такой сценарий до конца января поручено исследовать адвокатскому бюро TGS.

"Учитывая, что в настоящее время судебный пристав выполняет взыскательные действия, он также имеет все возможности снова просмотреть все банковские счета во всех кредитных организациях и поискать другие активы.

По крайней мере, насколько нам известно, таких стоящих внимания активов нет, кроме, как я уже сказал, денег, которые мы уже взыскали.

И заложенная недвижимость, за которую мы еще начнем взыскать", - прокомментировал ситуацию председатель правления Possessor Владимир Логинов.

"Сейчас нам нужно понять, где мы находимся в судебном процессе, что мы получим против того, что мы в настоящее время тратим. Это самое важное, на чем я сосредоточился", - пояснил министр экономики Ральф Немиро (KPV LV).

На вопрос о том, если адвокатское бюро скажет, что лучше прекратить судебные разбирательства и заключить мировую, поступит ли так министр, Немиро ответил:

"Нет, я ни в коем случае так не сделаю. Это будет коллегиальное решение, и я обязательно сообщу своим коллегам и партнерам о результатах этого исследования, и мы будем коллегиально принимать решение".

За все это время с экс-владельцев Parex было взыскано 8 миллионов из 230. За 222 миллиона евро судебные разбирательства в трех процессах еще продолжаются.

У государства появились сомнения, что у второй стороны больше нет других сбережений или собственности, которые можно было бы отсудить.

Журналисты Nekā personīga резонно задали вопрос: "Политики в свое время пообещали, что отберут последнюю копейку у тех людей, которые обанкротили банк. И теперь мы приходим к мировому соглашению, и все дальше живут счастливо...", на это председатель правления Possessor Владимир Логинов ответил следующим образом: