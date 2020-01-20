В Риге начались работы по укреплению берега канала на территории Центрального рынка

Работы планируется завершить до 8 апреля. Берег канала перестраивается на участке длиной 85 м. По данным с сайта Бюро по надзору за закупками, работы выполняет предприятие Tilts за 517 тыс. евро.

В рамках проекта будет построена новая шпунтовая стена, а в основание проезжей части будет насыпан дробленый бетон, чтобы обеспечить его устойчивость.

Работы планируются в две смены, шумные работы будут выполняться днем.