В Риге начались работы по укреплению берега канала на территории Центрального рынка

На прошлой неделе начались работы по укреплению берега городского канала на территории Центрального рынка Риги, чтобы устранить его аварийное состояние и возобновить доставку товаров к павильонам, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Рижской думы.
Работы планируется завершить до 8 апреля. Берег канала перестраивается на участке длиной 85 м. По данным с сайта Бюро по надзору за закупками, работы выполняет предприятие Tilts за 517 тыс. евро.
В рамках проекта будет построена новая шпунтовая стена, а в основание проезжей части будет насыпан дробленый бетон, чтобы обеспечить его устойчивость.
Работы планируются в две смены, шумные работы будут выполняться днем.
В мае прошлого года был приостановлен проект ревитализации берегов Рижского канала, так как поддерживающая стена находилась в аварийном состоянии. Речь идет о территории в зоне доставки Центрального рынка и погребов со стороны автовокзала. Сейчас эта территория огорожена.