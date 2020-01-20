Коалиция после первого года работы видит своей задачей улучшения в налоговой системе

Как сообщалось, 23 января исполняется год с начала работы правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Кариньш напомнил журналистам, что год назад его правительство выдвинуло конкретные цели по повышению благосостояния общества. В течение года коалиция договорилась не только о целях, но и конкретных поправках к законам, например, о так называемом капитальном ремонте финансовой системы.

Он добавил, что на финишную прямую вышла и административно-территориальная реформа, которую рассматривает специальная парламентская комиссия. По словам премьера, эта реформа необходима для того, чтобы провести реформы в образовании и здравоохранении.

Премьер наметил и задачи предстоящих лет, в том числе налоговые изменения.

"Как и год назад, и сейчас здесь стоят те же пять политических сил, полные решимости продолжать работу и готовые выслушать конструктивную критику", - сказал Кариньш, добавив, что правительство стабильно и имеет численное большинство в Сейме.

К Кариньшу присоединились и представители других входящих в правительство политических сил. Так, лидер Новой консервативной партии, министр юстиции Янис Борданс назвал работу правительства "впечатляющей", а представитель "KPV LV" Атис Закатистов заявил, что представляемая им политическая сила рада продолжить работу в этом правительстве.