Коалиция после первого года работы видит своей задачей улучшения в налоговой системе

Правительственная коалиция после первого года работы чувствует себя сильной и видит своей задачей улучшения в налоговой системе, заявили после заседания по сотрудничеству представители коалиционных партий.
Как сообщалось, 23 января исполняется год с начала работы правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").
Кариньш напомнил журналистам, что год назад его правительство выдвинуло конкретные цели по повышению благосостояния общества. В течение года коалиция договорилась не только о целях, но и конкретных поправках к законам, например, о так называемом капитальном ремонте финансовой системы.
Он добавил, что на финишную прямую вышла и административно-территориальная реформа, которую рассматривает специальная парламентская комиссия. По словам премьера, эта реформа необходима для того, чтобы провести реформы в образовании и здравоохранении.
Премьер наметил и задачи предстоящих лет, в том числе налоговые изменения.
"Как и год назад, и сейчас здесь стоят те же пять политических сил, полные решимости продолжать работу и готовые выслушать конструктивную критику", - сказал Кариньш, добавив, что правительство стабильно и имеет численное большинство в Сейме.
К Кариньшу присоединились и представители других входящих в правительство политических сил. Так, лидер Новой консервативной партии, министр юстиции Янис Борданс назвал работу правительства "впечатляющей", а представитель "KPV LV" Атис Закатистов заявил, что представляемая им политическая сила рада продолжить работу в этом правительстве.
В правительстве Кариньша работают министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!"), министр юстиции Янис Борданс (НКП), министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"), министр экономики Ральф Немиро (KPV LV), министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"), министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV), министр образования и науки Илга Шуплинска (НКП), министр культуры Наурис Пунтулис (ВЛ-ТБ/ДННЛ), министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV), министр сообщения Талис Линкайтс (НКП), министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"), министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!"), министр земледелия Каспар Герхардс (ВЛ-ТБ/ДННЛ).