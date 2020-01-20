Пн, 20.01.2020
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Межциемс: полиция спасла женщину, которая пыталась выпрыгнуть в окно

ФОТО: Pixabay

Около трёх часов ночи жители Межциемса устали слушать ссоры соседей, и была вызвана полиция. Только по счастливой случайности семейная ссора закончилась без трагедии - полицейские остановили женщину, которая пыталась выпрыгнуть с окна. Об этом сообщает программа Degpunktā.

Очевидец, вызвавший полицию, впустил сотрудников в подъезд и проинформировал, что ссора происходит на четвёртом этаже многоквартирного дома. Во время прибытия сотрудников полиции с четвертого этажа женщина выкинула одежду, отмечает программа. 

С разрешения сожителя женщины сотрудники полиции вошли в квартиру. В этот момент женщина быстрым шагом направилась к окну и хотела выпрыгнуть. 

Уже после первой попытки покончить с собой, полицейские сообщили о случившемся в службу медицинской помощи и на место происшествия была выслана бригада медиков. 

Как сообщает представитель Видземского регионального управления рижской муниципальной полиции, что женщина была под воздействием алкоголя, а также пила его при сотрудниках полиции. Проведя беседу с женщиной, она успокоилась. С согласия женщины её доставили в медучреждение. 

Видео: Сюжет Degpunktā

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