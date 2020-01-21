Иран подтвердил, что украинский самолёт был сбит двумя ракетами

Организация гражданской авиации Ирана выпустила второй предварительный доклад об авиакатастрофе лайнера "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, пишет "Медуза".
Как сообщает Bloomberg, в отчете говорится, что самолёт потерпел крушение после того, как в него попали две ракеты малой дальности класса "земля-воздух", которые были выпущены из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1".
В отчете также сказано:
- пассажирский лайнер вылетел в 6:12 утра по местному времени;
- потерял связь с диспетчерами на высоте 8100 футов (2469 метров);
- в 6:15 воздушное судно пропало с второстепенного радара наблюдения, в 6:18 — с первичного;
- лайнер впервые столкнулся с землей в общественном парке. Затем Boeing развалился на части, двигаясь через футбольное поле, близлежащие сельскохозяйственные угодья и сады.
Власти Ирана сообщили, что не могут расшифровать черные ящики лайнера, отметив, что бортовые самописцы сбитого Boeing — "одни из самых передовых в мире". Франция и США не согласились предоставлять Ирану необходимое оборудование для расшифровки, сказано в отчете.