Вт, 21.01.2020
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Иран подтвердил, что украинский самолёт был сбит двумя ракетами

ФОТО: Efrem Lukatsky / AP

Организация гражданской авиации Ирана выпустила второй предварительный доклад об авиакатастрофе лайнера "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, пишет "Медуза". 

Как сообщает Bloomberg, в отчете говорится, что самолёт потерпел крушение после того, как в него попали две ракеты малой дальности класса "земля-воздух", которые были выпущены из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1".

В отчете также сказано: 

  • пассажирский лайнер вылетел в 6:12 утра по местному времени;
  • потерял связь с диспетчерами на высоте 8100 футов (2469 метров);
  • в 6:15 воздушное судно пропало с второстепенного радара наблюдения, в 6:18 — с первичного;
  • лайнер впервые столкнулся с землей в общественном парке. Затем Boeing развалился на части, двигаясь через футбольное поле, близлежащие сельскохозяйственные угодья и сады.

Власти Ирана сообщили, что не могут расшифровать черные ящики лайнера, отметив, что бортовые самописцы сбитого Boeing — "одни из самых передовых в мире". Франция и США не согласились предоставлять Ирану необходимое оборудование для расшифровки, сказано в отчете.

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