Упал грузооборот: в LDz могут быть изменения помимо увольнений

В течение всего 2019 года объем грузоперевозок по железной дороге уменьшался, и особенно ситуация ухудшилась во второй половине года, когда традиционно грузоперевозки растут в связи с ростом потребления энергоресурсов в зимний период.

"К сожалению, осень и начало зимы были довольно неудачными, так как было очень тепло. Цены на энергоресурсы на мировом рынке были низкими, грузы стояли. Поэтому вместо ожидаемого пусть и небольшого, но прироста объемов, мы увидели продолжение спада", - сказал Лубанс.

Он сообщил, что в прошлом году по инфраструктуре LDz перевезено 41,5 млн тонн грузов, и это самый низкий показатель за последние 17 лет.

По словам представителя предприятия, самое неприятное в этой ситуации то, что такое падение не будет временным - скорее всего, это устойчивая тенденция. "Предприятие должно быть в состоянии адаптироваться к такому сокращению объемов грузов и при этом содержать инфраструктуру", - сказал Лубанс.

Он сообщил, что зарплаты вместе с социальными платежами составляют около 66% расходов LDz. "Совершенно ясно, что без сокращения числа работников сбалансировать бюджет и нормально жить будет сложно", - сказал он.

По словам Лубанса, предприятие начало и анализ бизнес-модели. "Это означает, что мы проанализируем деятельность не только головного предприятия, но и связанных предприятий, их функции и взаимоотношения. Поэтому не исключено, что будут и какие-то структурные изменения во всем концерне LDz", - сказал он.