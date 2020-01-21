США: тысячи вооруженных активистов вышли на демонстрацию

Тысячи вооруженных активистов вышли на демонстрацию к зданию правительства штата Виргиния: так они протестуют против предложенных законодательных изменений. На демонстрацию собрались более 22 тысяч активистов, сообщает Reuters.
Несмотря на опасения, демонстрация прошла спокойно, сообщает Reuters. Отмечается, что демократы, которые пришли к власти, предложили ввести новые и более строгие правила по контролю за оружием. Предполагалось ввести универсальную проверку личности покупателя оружия, запрет на автоматическое оружие и ограничение на покупку - не более одного оружия в месяц. Ограничения не должны были иметь обратной силы.
Несмотря на опасения американских правоохранительных органов, что неонацисты или другие экстремисты могут проявить насилие, демонстрация прошла спокойно. Полиция сообщает, что проведен только один арест - задержана некая 21-летняя женщина, отказавшаяся снять маску.
Около 13:00 митингующие разошлись, волонтеры прибрали улицу. Демонстрацию провела организация Virginia Citizens Defense League, которая считает, что предложенные законопроекты противоречат закрепленному в Конституции США праву на ношение оружия.