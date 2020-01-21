США: тысячи вооруженных активистов вышли на демонстрацию

Несмотря на опасения, демонстрация прошла спокойно, сообщает Reuters. Отмечается, что демократы, которые пришли к власти, предложили ввести новые и более строгие правила по контролю за оружием. Предполагалось ввести универсальную проверку личности покупателя оружия, запрет на автоматическое оружие и ограничение на покупку - не более одного оружия в месяц. Ограничения не должны были иметь обратной силы.