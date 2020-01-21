Вт, 21.01.2020
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США: тысячи вооруженных активистов вышли на демонстрацию

Фото с места событий

ФОТО: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Тысячи вооруженных активистов вышли на демонстрацию к зданию правительства штата Виргиния: так они протестуют против предложенных законодательных изменений. На демонстрацию собрались более 22 тысяч активистов, сообщает Reuters. 

Несмотря на опасения, демонстрация прошла спокойно, сообщает Reuters. Отмечается, что демократы, которые пришли к власти, предложили ввести новые и более строгие правила по контролю за оружием. Предполагалось ввести универсальную проверку личности покупателя оружия, запрет на автоматическое оружие и ограничение на покупку - не более одного оружия в месяц. Ограничения не должны были иметь обратной силы. 

ФОТО: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Несмотря на опасения американских правоохранительных органов, что неонацисты или другие экстремисты могут проявить насилие, демонстрация прошла спокойно. Полиция сообщает, что проведен только один арест - задержана некая 21-летняя женщина, отказавшаяся снять маску. 

Около 13:00 митингующие разошлись, волонтеры прибрали улицу. Демонстрацию провела организация Virginia Citizens Defense League, которая считает, что предложенные законопроекты противоречат закрепленному в Конституции США праву на ношение оружия. 

ФОТО: CHIP SOMODEVILLA / AFP

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