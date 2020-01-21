Дороги в Латвии стали лучше. Так считает большая часть жителей

В ходе опроса 43% респондентов высказали мнение, что качество строительных работ немного улучшилось, а 7% отметили, что оно значительно улучшилось.

В то же время 7% респондентов высказали мнение, что качество строительства государственных автодорог немного ухудшилось, 2% отметили, что оно значительно ухудшилось, а 34% опрошенных заявили, что качество строительных работ, по их мнению, не изменилось.

Согласно данным опроса, респонденты, проживающие в сельской местности, чаще отмечали, что качество работ по строительству автодорог, находящихся вне населенных пунктов, улучшилось.

В LVC сообщили, что компания уже несколько лет обеспечивает комплексный мониторинг качества строительства. Одним из наиболее важных элементов контроля качества является команда по надзору за строительством - представители заказчика на строительной площадке, сертифицированные строительные надзиратели, которые отбираются в конкурсном порядке.

Кроме того, LVC имеет собственную аккредитованную дорожную лабораторию, которая проводит заключительные проверки на всех объектах дорожного строительства, а также контрольные проверки на других этапах строительства. Компания также проводит внеплановые проверки, в том числе на асфальтобетонных заводах.

Предприятие также сообщило, что с 2003 года в LVC введена соответствующая международным стандартам система управления качеством, которая дает возможность отслеживать весь процесс строительства - от проектирования до окончания гарантийного периода, а также обеспечивает увеличение эффективности.