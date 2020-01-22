Meridian Trade Bank сменил название на Industra Bank

Банк пояснил, что новое название отражает изменение бизнес-стратегии банка, который будет фокусироваться на работе с латвийским и балтийским малым и средним бизнесом, предоставляя услуги, необходимые для успешного развития компаний.

Бренд Industra планируется постепенно вводить в течение года.

Председатель совета банка Юрий Адамович подчеркнул, что одновременно с изменением и корректировкой бизнес-модели сейчас находится на завершающей стадии работа по укреплению капитала первого уровня Industra Bank.

"Industra - это банк для предпринимателей реальной экономики: производителей, поставщиков услуг, людей, которые воплощают в жизнь свои бизнес-идеи. Название Industra воплощает эту амбицию - поддерживать настоящее партнерство с бизнесом, который своей энергией и решимостью создает новые ценности независимо от сферы деятельности - от фермерства до введения новых технологий. Мы готовы начать претворение в жизнь видения и ценностей Industra", - сказал Адамович.

Изменения в названии банка были зарегистрированы в Регистре предприятий в среду.

В то же время банк заявил, что его клиентам не нужно будет предпринимать никаких дополнительных действий в связи с изменением названия банка.

Industra Bank был основан в 1994 году. Первоначально он назывался Multibanka, но позже сменил название на SMP Bank, в последние годы банк работал под названием Meridian Trade Bank.