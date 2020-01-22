195 км/час вместо разрешенных 50. Видео погони за водителем без прав

Видео: Водитель BMW начал бегство от полиции в Риге

18 января около 23.30 инспекторы отдела специального назначения Государственной полиции, патрулируя улицы Риги, заметили у Южного моста некую машину, водитель которой очень спешил. Водитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться и начал бегство. Он направился по Южному мосту от улицы Баускас в сторону улицы Крустпилс.

Водитель автомобиля BMW двигаясь по улице Крустпилс в сторону улицы Каудзишу, существенно превысил допустимую скорость - там, где можно ехать со скоростью 50 км в час, он несся со скоростью 195 км в час.

Остановив автомобиль, сотрудники полиции констатировали, что за рулём BMW сидит юноша, который только недавно достиг совершеннолетия. Во время проверки было выявлено, что у парня нет водительского удостоверения. К тому же он в течение года уже попадался на вождении транспортного средства без прав.