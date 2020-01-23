Ревизия по Rail Baltica: "есть риск, что цели не достигнем"

Ревизия показала, что в период с 2014 по 2019 год не было достаточно эффективного управления проектом, поэтому существует риск, что может быть не достигнута его цель - окончание строительства железной дороги до 2025 года, сообщает агентство LETA.

"Выясняя причины задержки и удорожания проекта Rail Baltica, Госконтроль констатировал, что для его успешной реализации не хватает таких элементарных предпосылок управления проектами, как управление рисками, разработка стратегии реализующего проект с латвийской стороны SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, назначения ответственных лиц в Минсообщения и определения их обязанностей. Кроме того, отсутствует контроль за ростом затрат, пассивно проходит отчуждение недвижимости, вяло ведется сотрудничество с самоуправлениями", - заявил Госконтроль.

Он пришел к выводу, что за первые пять лет реализации проекта использовано всего 24% предназначенного на этот период финансирования, а выполнение ряда мероприятий задерживается на срок от 1 до 4 лет. Критичнее всего задержка по строительству центрального железнодорожного узла в Риге, станции в Рижском аэропорту и центральной части магистрали, где сроки продлены на 2-4 года из-за несвоевременной разработки технических проектов.

"Столь серьезные отклонения от запланированных сроков говорят о том, что в начале у нас были только амбициозные обязательства без реальной готовности управлять проектом. Этот проект является серьезным испытанием для всех участвующих стран, но не хотелось бы, чтобы Латвия была самым слабым звеном в его реализации", - подчеркнула государственный контролер Элита Круминя.

Госконтроль указывает, что о недостатках первоначального планирования графика работ и объемов финансирования для Rail Baltica свидетельствует и тот факт, что из-за неспособности выполнить первоначальные условия договоров о финансировании проекта Европейским исполнительным агентством инноваций и сетей (CEF) в них вносятся изменения в соответствии с фактической ситуацией, а стоимость заключаемых в рамках латвийской части проекта Rail Baltica крупных закупок значительно возрастает. При этом Минсообщения воздерживается называть конкретные объемы удорожания и информирует, что общие затраты на реализацию проекта будут уточнены после окончания проектных работ в 2022 году.

Ревизия показала, что в Министерстве сообщения в течение длительного времени было привлечено недостаточно персонала, чтобы эффективно контролировать реализацию проекта и оказывать ему поддержку.

До 2016 года в министерстве не было ни одного сотрудника, обязанности которого были бы непосредственно связаны с надзором за выполнением делегированных в рамках проекта задач. В следующие два года за надзор над проектом отвечал только один сотрудник министерства. Лишь в декабре 2018 года в Минсообщения была создана отдельная структура для контроля за проектом Rail Baltica в составе четырех человек.

По итогам ревизии Госконтроль дал рекомендации Минсообщения и SIA Eiropas dzelzceļa līnijas по разработке механизмов управления рисками, обеспечению финансовой дисциплины, прозрачности, прослеживаемости и преемственности процессов.

Госконтроль также намерен обратиться к Кабинету министров с призывом усилить поддержку Минсообщения по отчуждению недвижимого имущества для нужд магистрали, а также разработать единую систему надзора за реализацией стратегически важных проектов.

Rail Baltica - крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Строительство 870-километровой железнодорожной линии от Таллина до границы Литвы с Польшей оценивается в 5,8 млрд евро.