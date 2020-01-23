Пара музыкантов Оскар Миллерс и Катринe Лукинс рассказали, что создает идеальную домашнюю атмосферу

На этот раз, в сотрудничестве с "Bonava Latvija" пара музыкантов Оскар Миллер и Катрине Лукин, которые совсем скоро станут молодыми родителями, отправились посмотреть две квартиры в разных проектах, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Как призналась пара, вопрос приобретения нового, более просторного жилья, на данный момент для них очень актуален. "Сейчас мы живем в двухкомнатной квартире. Первые полгода еще сможем ужиться втроем, но вскоре придется искать хотя бы трехкомнатную", говорит будущая мамочка.

"Дом там, где мы. Где светло, приятно, тепло", так ощущения дома описывает музыкант и будущий отец Оскар Миллер.

Прежде чем принять важное решение о покупке новой квартиры, пара оценила два проекта "Bonava Latvija" - один в перспективном микрорайоне Риги - Дрейлини, а другой в зеленом микрорайоне столицы - Пурвциемс.

В Дрейлини в настоящее время реализуется крупномасштабный проект поселка с жилыми домами под названием "Dreilinga mājas", в котором у широкого круга людей по очень доступным ценам будет возможность приобрести современное, продуманное жилье. Кроме того, на территории есть парковочные места. Здесь также обустроены зоны отдыха и детские площадки. Дома энергоэффективны, а квартиры с отделкой и сантехникой.

Пара, войдя в квартиру, отмечает, что та очень просторная, с возможностью интересно и комфортно встроить всю необходимую мебель. "На кухне есть место даже для барной стойки!" – говорит Катрине о большой гостиной, которую можно объединить с кухней.

Как для Катрине, так и для Оскара важно, чтобы уборная комната была большой и там была ванная.

Положительно музыканты оценили и спальню с детской комнатой, куда можно поставить не только кровать, но и комоды.

В цену жилья входит отапливаемый подвал с кладовой. "У каждого в квартире есть свое местечко. Я заметила, что в Латвии, на самом деле, очень редко предлагают подвальное место", говорит рожденная в Швеции Катрине, добавляя, что у нее на родине почти в каждом доме есть подвал.

Для удобства мамочек на первом этаже расположилась колясочная.

Проект "Bonava Latvija" "Hausmaņa terases" в Пурвциемсе удивляет заботой о семейных и теплых отношениях между соседями. Одно из жилых зданий имеет хорошо оборудованную террасу на крыше. В озелененном дворе расположились две детские площадки. Кроме того, есть зона для барбекю и несколько зон отдыха. На территории всего дома ведется видеонаблюдение.

В свою очередь, уникальным архитектурным решением является система подогрева полов в квартирах, которая позволяет обходиться без радиаторов и устанавливать панорамные окна вплоть до самого пола.

"Просторная гостиная - очень красиво! Здесь можно объединить кухню с гостиной и поставить большой стол", - говорит Катрине. "Здесь действительно так много места!" – воодушевились будущие родители.