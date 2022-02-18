Что для одного отходы – для другого ресурс. Популярность магазинов «zero waste» продолжает расти

Если в начале 2018 года в Латвии не было ни одного магазина «zero waste», где можно купить продукты в нужном количестве и упаковать их в принесенный с собой контейнер или пакет, то в 2022 году в Латвии работает уже не менее 10 магазинов этой концепции.

Первый такой магазин «Burka» открылся в Риге летом 2018 года. В начале выбор товаров был довольно ограничен – без упаковки в основном можно было приобрести только сухие и сыпучие продукты. За прошедшие годы ассортимент значительно расширился за счет множества интересных, высококачественных и экологически чистых продуктов и предметов, например, металлическая бритва, менструальная чаша или мыло-шампунь, помогающие сократить количество отходов и особенно популярных среди посетителей. Команда «Burka» старается быть экологичной, в том числе и при упаковке заказов интернет-магазина www.beziepakojuma.lv – стандартной упаковкой являются вторично используемые коробки, которыми с удовольствием помогают обеспечить магазин и его посетители.

Концепция «zero waste» предлагает рассматривать отходы как пригодный для использования ресурс, поскольку, как показывает опыт, – что для одного отходы, для других может быть полезным. Думая и находя новые применения для, казалось бы, бесполезных вещей, можно не только сократить количество образующихся отходов, но и сэкономить ресурсы и деньги.

В Латвии в разных местах и ​​на разных платформах можно обмениваться книгами, комнатными растениями, семенами растений, в «бесплатных магазинах» – одеждой, обувью и др.

Например, в магазине без упаковки «Burka» можно сдать или бесплатно взять стеклянные банки, огарки несгоревших свечей для отливки новых свечей, картонные коробки и пакеты, а также посуду. Потрескавшаяся посуда передается в интерактивную экспозицию Краславского Музея Счастья, а посуда в хорошем состоянии обычно находит себе новый дом. Время от времени в магазин привозят и вернувшие в последнее время свою популярность чайные грибы, для которых тоже довольно быстро находятся новые хозяева. Узнать больше об антиотходных инициативах «Burka» или о том, что можно сдать и бесплатно взять, смотрите здесь

Работники магазина «Burka» заметили, что рижане очень довольны такой возможностью, так как не хотят выбрасывать вещи, которые могут кому-то пригодиться, в то же время не могут себе позволить и не хотят создавать большие накопления дома. В настоящее время в зимний сезон идет активный обмен остатками свечей, а в осенний сезон, когда варятся варенья и заготавливаются запасы на зиму, повышенным спросом пользуются стеклянные банки.

Думая, прежде чем выбрасывать, мы можем общими усилиями уменьшить количество отходов, которые оказывают негативное влияние на природу и окружающую среду вокруг нас, и помочь сэкономить другим.

Что для одного лишнее, то другому в радость!