Шестилетний мальчик ехал один в школу, заснул и потерялся. Помог прохожий

Выехавшие на место событий стражи порядка встретили на остановке вызвавшего их мужчину, который ехал на троллейбусе 5-го маршрута и заметил в нем спящего мальчика. Подозревая, что ребенок мог проспать остановку, он решил его разбудить. Мальчик проснулся и больше не мог ориентироваться в пространстве. Поэтому мужчина решил позвонить в полицию, чтобы найти родителей ребенка.

Во время разговора мальчик рассказал, что ему шесть лет. В день событий он один поехал в школу, однако заснул и не вышел на своей остановке. Школьник не смог вспомнить ни названия школы, ни номер телефона родителей, ни свое место жительства. Мобильного телефона у него не было.

В свою очередь сотрудники дежурной части начали поиск мальчика по базе данных и выяснили его задекларированное место жительства. Кроме того, оказалось, что ни родители, ни школа не сообщали о пропаже ребенка.

Вскоре оказалось, что ребенок не живет по декларированному месту жительства, поэтому стражам порядка пришлось искать решения, как выяснить его настоящее место жительства. Принимая во внимание, что мальчик смог назвать два номера общественного транспорта, на которых он едет в школу, экипаж решил поехать по их маршруту. В свою очередь ребенок смотрел в окно и пытался увидеть знакомые места. Вскоре выяснилось и его фактическое место жительства.

К сожалению, дома никто не открыл. И ключей от квартиры родители ему не оставили. На счастье, школьник вдруг вспомнил название школы.

Ребенка доставили в образовательное учреждение, где передали классному руководителю. Только от педагога удалось выяснить номера телефонов родителей ребенка. Полицейские сначала пытались дозвониться до матери, но на звонки никто не отвечал. После этого стражи порядка позвонили отцу и проинформировали его о происшедшем.

На вопрос, почему столь маленького ребенка отпустили в школу через всю Ригу одного, мужчина рассказал, что договорился с матерью ребенка, что его отвезет в школу она.

Видео: Муниципальная полиция помогает ребенку