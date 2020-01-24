Климатические изменения могут вызвать новый экономический кризис

Как сообщает The New York Times, в опубликованном на этой неделе сообщении Банка международных расчетов сказано, что да - климатические изменения могут вызвать и экономический кризис. В сообщении руководителей центрабанков стран предупредили, что сейчас в их распоряжении не хватает инструментов, чтобы предотвратить один из крупнейших экономических катаклизмов в истории.

В сообщении базируемого в Швейцарии Банка международных расчетов сказано, что есть сигналы, которые свидетельствуют - климатические изменения уже в течение ближайших десятилетий повлияют не только на погодные и природные явления, но и на финансовую сферу.

"Климатические изменения - это то, что создает беспрецедентные вызовы человечеству. Как наши сообщества, так и центрабанки и контролеры банков не могут быть уверены в том, что мы имеем иммунитет к рискам, вызванным климатическими изменениями", - сказал руководитель Банка Франции Франсуа Виллерой де Голе.

В последние десятилетия центрабанки активно работали, чтобы помочь экономике восстановиться после глубокого финансового кризиса, который начался в 2008 году. Однако в течение следующих десяти лет их главной задачей могут стать поиски возможностей, как справиться с разрушительными последствиями климатических изменений.

На этой неделе завершилась встреча Совета центрабанков Европы во Франкфурте, на которой говорилось о монетарной политике, а также о различных вызовах, с которыми придется столкнуться в будущем. Сейчас банк не выразил интереса к изменению процентных ставок или программ экономического стимула. Вместо этого внимание привлекается к другим проблемам.

Руководитель Центрального банка Кристин Лагард призвала действовать, чтобы климатические изменения появились в повестке дня Европейского центрабанка. На эту тему руководители банков стран Европы говорили и во время собрания в декабре.

Руководство Европейского центрабанка указало, что "очевидна необходимость усиливать борьбу с экономическими последствиями, вызванными климатическими изменениями", - сказано в официальном сообщении банка.

У глобального потепления может быть большая роль в стратегическом отчете Европейского центрабанка, в котором переоценен способ, как банки должны бороться с инфляцией. Например, пытаясь повлиять на процентные ставки рынка, банки могут остановить активную закупку облигаций тех предприятий, которые создают большое загрязнение окружающей среды.

Новое понимание финансовых последствий, с которым придется столкнуться все более жаркой Земле, появится во время, когда центральные банки решают еще один вызов - существуют технологии, угрожающие монополии выдачи денег и возможностям побороть финансовый кризис.

Неофициальные цифровые валюты, например, Bitcoin или Facebook Libra, которая по-прежнему находится в стадии планирования, обходят центрабанки, снижая таким образом контроль над монетарной системой.