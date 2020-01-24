Климатические изменения могут вызвать новый экономический кризис

Климатические изменения уже сейчас винят в различных событиях в мире - пожары в Австралии, гибель коралловых рифов, повышение уровня моря и все более разрушительные ураганы. Но могут ли климатические изменения вызвать следующий экономический кризис?
Как сообщает The New York Times, в опубликованном на этой неделе сообщении Банка международных расчетов сказано, что да - климатические изменения могут вызвать и экономический кризис. В сообщении руководителей центрабанков стран предупредили, что сейчас в их распоряжении не хватает инструментов, чтобы предотвратить один из крупнейших экономических катаклизмов в истории.
В сообщении базируемого в Швейцарии Банка международных расчетов сказано, что есть сигналы, которые свидетельствуют - климатические изменения уже в течение ближайших десятилетий повлияют не только на погодные и природные явления, но и на финансовую сферу.
"Климатические изменения - это то, что создает беспрецедентные вызовы человечеству. Как наши сообщества, так и центрабанки и контролеры банков не могут быть уверены в том, что мы имеем иммунитет к рискам, вызванным климатическими изменениями", - сказал руководитель Банка Франции Франсуа Виллерой де Голе.
В последние десятилетия центрабанки активно работали, чтобы помочь экономике восстановиться после глубокого финансового кризиса, который начался в 2008 году. Однако в течение следующих десяти лет их главной задачей могут стать поиски возможностей, как справиться с разрушительными последствиями климатических изменений.
На этой неделе завершилась встреча Совета центрабанков Европы во Франкфурте, на которой говорилось о монетарной политике, а также о различных вызовах, с которыми придется столкнуться в будущем. Сейчас банк не выразил интереса к изменению процентных ставок или программ экономического стимула. Вместо этого внимание привлекается к другим проблемам.
Руководитель Центрального банка Кристин Лагард призвала действовать, чтобы климатические изменения появились в повестке дня Европейского центрабанка. На эту тему руководители банков стран Европы говорили и во время собрания в декабре.
Руководство Европейского центрабанка указало, что "очевидна необходимость усиливать борьбу с экономическими последствиями, вызванными климатическими изменениями", - сказано в официальном сообщении банка.
У глобального потепления может быть большая роль в стратегическом отчете Европейского центрабанка, в котором переоценен способ, как банки должны бороться с инфляцией. Например, пытаясь повлиять на процентные ставки рынка, банки могут остановить активную закупку облигаций тех предприятий, которые создают большое загрязнение окружающей среды.
Новое понимание финансовых последствий, с которым придется столкнуться все более жаркой Земле, появится во время, когда центральные банки решают еще один вызов - существуют технологии, угрожающие монополии выдачи денег и возможностям побороть финансовый кризис.
Неофициальные цифровые валюты, например, Bitcoin или Facebook Libra, которая по-прежнему находится в стадии планирования, обходят центрабанки, снижая таким образом контроль над монетарной системой.
Очевидное решение этой проблемы - центрабанки могут сами войти в бизнес цифровой валюты. В среду центрабанки Канады, Великобритании, Японии, Швеции и Швейцарии сообщили, что будут сотрудничать с Банком международных расчетов, чтобы спланировать шаги, как действовать на рынке цифровой валюты. Однако не все так просто.
Именно так же, как и наличность, люди могут использовать цифровую валюту для расчетов с другими. В них не нужно посредничество банков. В отличие от наличности, наличие цифровой валюты позволяет совершать сделки онлайн.
Такая система могла бы быть эффективной, но она и рискованная, говорится в сообщении, которое в среду опубликовал Всемирный экономический форум.
В этом случае коммерческие банки по всему миру просто смогут стать лишними и обанкротиться. В свою очередь центрабанки в случае доминирования цифровой валюты фактически стали бы своеобразными торговыми банками. Однако - у держателей цифровой валюты нет опыта в сделках с миллионами индивидуальных клиентов, и это может стать фатальной проблемой.
Именно поэтому экономисты всего мира предупреждают - если рухнет система центральных банков, то погибнет и монетарная система.
Климатические изменения приводят к незнанию, и на территорию незнания вступают и центрабанки. Вы думаете, что кризис 2008 года, случившийся в результате пузыря недвижимости, был плохим? Задумайтесь о кризисе недвижимости, который создадут повышение уровня моря и наводнения, сделающие нежилыми и неиспользуемыми для сельского хозяйства тысячи квадратных километров земли.
По различным подсчетам, глобальный ВВП в случае климатических изменений может снизиться даже на 25 процентов. У центрабанков достаточно много проблем, чтобы решить небольшой спад, однако они не будут достаточно сильны, чтобы бороться с экономическим спадом такого масштаба.
"В случае наихудшего сценария центрабанкам, может быть, придется вмешаться как "спасителям климата" или служить своего рода коллективными страховщиками для предотвращения климатических разрушений", - сказано в сообщении Банка международных расчетов.
Банк международных расчетов предложил некоторые меры предосторожности, которые могут принять центральные банки.
Центрабанки, которые часто работают и как банковские регуляторы, могут попросить у заемщиков держать больший капитал, если его активы не защищены от экономических последствий перехода на возобновляемую энергию. В качестве примера можно назвать банк, который дал много денег предприятиям, работающим на ископаемом топливе.
Автоиндустрия уже показала, что инвесторы перемещают свои деньги из предприятий, считающихся загрязненными, в компании, считающиеся дружественными окружающей среде.
Фактически таким образом подрывается экономика.
К примеру, стоимость акций Tesla на рынке превышает 100 миллиардов долларов. Таким образом Tesla награждена за производство электрического транспорта, не содержащего эмиссий. Но утечка капитала из других компаний затрудняет вложения других фирм в новые технологии и угрожает массовой потерей рабочих мест, что может вызвать новые социальные и политические потрясения.
Согласно сообщению Банка международных расчетов, центрабанкам нужно согласовать свою политику, чтобы решить эти новые проблемы. К сожалению, координация в таких вопросах не оценивается как хорошая.
"Климатические изменения - глобальная проблема, которой необходимо глобальное решение", - сказано в документа. Однако в нем говорится, что "сейчас монетарную политику сложно координировать между государствами, как и другие вопросы".