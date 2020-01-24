Пт, 24.01.2020
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В случае ликвидации KPV LV должна будет вернуть неистраченное финансирование

Логотип партии "KPV LV"

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В случае, если партия KPV LV будет ликвидирована, ей будет прекращена выплата бюджетного финансирования, а неистраченные деньги придется вернуть, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В то же время, если партия сменит название, на выплату бюджетного финансирования это не повлияет. 

Как сообщалось, 15 января KNAB перечислило девяти партиям финансирование из государственного бюджета в размере 2,197 млн евро. KPV LV получила 321,684 тыс. евро.

Следующая выплата предусмотрена 15 июля. 

Недавно председатель фракции KPV LV Атис Закатистов заявил, что рассматривается возможность переименования, или ребрендинга партии, а исключенный из фракции основатель партии Артус Кайминьш считает, что KPV LV нужно ликвидировать, так как она приносит государству больше вреда, чем пользы.

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