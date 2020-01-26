В реконструкцию парка Алдара вложат 3,5 миллиона евро

Прогнозируемая цена контракта составляет 3,5 млн евро, а подавать заявки на конкурс можно до 11 февраля.

Парк Алдара является одним из старейших парков Риги. Он был создан в конце 19-го века в качестве сада при особняке владельца пивоварни с прудом и искусственными руинами замка.

В 30-х годах 20-го века парк был перестроен, тогда он использовался для нужд президента Карлиса Улманиса. После Второй мировой войны парк Алдара стал общественной территорией.

Для реконструкции парка самоуправление планирует привлечь около 2,4 млн евро из фондов Европейского союза, а сам муниципалитет собирается потратить на этот проект около 650 тыс. евро.

Реконструкцию парка планируется провести в несколько этапов. Первый этап предполагает создание велопарка, второй этап - строительство коммуникаций и благоустройство территории, а третий - восстановление искусственных руин замка и остальной части парка.