Юрмала: в результате пожара погибли два человека

В 22.30 поступил вызов на пожар в заброшенном здании в Юрмале. Двухэтажный нежилой дом горел открытым пламенем на площади 15 кв.м. При тушении пожара были обнаружены двое погибших.

Около 3 часов ночи в Екабпилсе было обнаружено задымление в производственном здании. Горели лента для подачи гранул на площади 120 кв.м. и внешняя стена здания площадью 60 кв.м. Пожар локализован, его тушение продолжается.