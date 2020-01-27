Пн, 27.01.2020
Это трагедия, но есть учителя, которые не читают книги, не интересуются культурными событиями нашей страны. директор Рижской Классической гимназии Роман Алиев

Юрмала: в результате пожара погибли два человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 12 пожаров. В результате пожара в Юрмале погибли два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В 22.30 поступил вызов на пожар в заброшенном здании в Юрмале. Двухэтажный нежилой дом горел открытым пламенем на площади 15 кв.м. При тушении пожара были обнаружены двое погибших. 

Около 3 часов ночи в Екабпилсе было обнаружено задымление в производственном здании. Горели лента для подачи гранул на площади 120 кв.м. и внешняя стена здания площадью 60 кв.м. Пожар локализован, его тушение продолжается.

С начала года в Латвии в пожарах погибли 13 человек, пострадали 16.  

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