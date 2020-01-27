Строительство Rail Baltica: рижскому "Титанику" придет конец

На заседании обсуждались инфраструктурные решения на правом берегу Даугавы в ходе проекта Rail Baltica.

Старший юрист Министерства сообщения Карлис Энгелис рассказал, что с юридической точки зрения внимания заслуживают территории, которые возникнут после ликвидации насыпи - в конце ул. Тимотея, рядом с автовокзалом и там, где в настоящее время расположен торговый центр "Титаник".

Под эстакадами на ул. Тимотея образуется пространство площадью примерно 16 000 кв. м и высотой 6 м. Эту территорию планируется выделить для регионального и городского транспорта.

Руководитель Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш отметил, что, если в этом месте разместить остановки региональных автобусов, уменьшится нагрузка на центр Риги.

Предстоит конкретизировать, какой именно транспорт будет использовать эту территорию, а также урегулировать права собственности.

Что касается территории под эстакадами рядом с автовокзалом, то ее можно использовать для пассажирских автобусов. Автовокзал хотел бы получить эту территорию для оказания своих услуг.

Территория, которую сейчас занимает "Титаник" возле ул. 13 января, будет выделена под публичное пространство.

И.о. директора департамента развития Рижской думы Илзе Пурмале представила три сценария моделирования транспортных потоков. Первый предусматривает строительство мультимодального транспортного узла на ул. Тимотея, продление ул. Элизабетес до ул. Тимотея, транспортный узел между набережной генерала Радзиньша, ул. Маскавас и ул. 13 января, реконструкцию ул. Прагас и несколько надземных пешеходных переходов. Затраты в этом случае составят около 31 млн евро.

Второй сценарий, который обойдется в 110 млн евро, предусматривает также реконструкцию ул. Сатеклес и ул. 13 января, перекрестка ул. 13 января и бульв. Аспазияс, приведение в порядок северной площадки Центрального вокзала, где могут быть построены остановки.

Максимальный сценарий дополнительно включает в себя реконструкцию ул. Маскавас и ул. Гоголя, строительство автостоянки park&go на ул. Лачплеша, перестройку кварталов между улицами Гоголя, Лачплеша и набережной генерала Радзиньша.