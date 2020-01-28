"Будет сложно": торговец топливом о рынке после изменений налоговых ставок

Предприятие утвердило стратегический план на 2020 год, который предусматривает, что необходимо продолжать увеличивать долю рынка в торговле стандартными видами топлива, а также работать над развитием торговли его альтернативными видами.

"Если говорить о рентабельности компании, то мы планируем ее сохранить на уровне прошлого года", - сказал Виба, отметив, что ситуация на рынке в этом году может быть весьма сложной, потому что уже в последние месяцы 2019 года можно было наблюдать замедление темпов прироста объемов реализованного топлива.

По его прогнозам, в этом году замедление, вероятно, продолжится в основном из-за изменений ставок акцизного налога.

"Напомню, что ставка налога на дизельное топливо выросла примерно на пять центов, на бензин - на четыре цента за литр. Можно с уверенностью прогнозировать, что в целом для рынка эти изменения не будут благоприятны", - сказал Виба.

Предприниматели будут заправлять свой автопарк там, где дешевле, например, в Литве и Польше, где ставки налога ниже, поэтому рыночная ситуация в Латвии в этом году будет сложной.