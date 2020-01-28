Функциональность скандинавского стиля против советского наследия

В основе концепции новых жилищных проектов "Вonava Latvija" лежат ценности скандинавского образа жизни и дизайна. Подробнее об основных ценностях скандинавского стиля жизни и о том, какие преимущества они дают в обустройстве жизненного пространства, рассказывает дизайнер интерьера Инесе Оболевича.

"Скандинавский дизайн включает в себя функциональность, визуальную чистоту, использование природных материалов, минимализм, что вместе не только составляет актуальный дизайн, но и создает ощущение дома, превращая жилье в тихую гавань", - говорит И. Оболевича.

Минимализм

Существенное свойство, которым скандинавский дизайн отличается от привычного, унаследованного из советской эпохи обустройства жилища, - это функциональность мебели, которая подразумевает не только внешний вид и чистые линии, но и практическое применение. Окрашенные светлой краской стены делают помешение светлее. Значение имеет и использование природных материалов – шторы из льна, комнатные растения, оживляющие настроение в помещении. Скандинавский стиль избегает ярких красок, изобилия мебели и пестрых ковров.

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Функциональность

В основном наши дома устроены так, чтобы в них было доступно все необходимое для повседневной жизни. Часто мы перегружаем помещение мебелью, коврами и другими элементами интерьера, забывая о функциональности. В скандинавском понимании мебель должна быть многофункциональной, когда стол легко трансформируется из маленького в такой, за который может сесть вся семья, а диван удобен для сидения и практичен для ночного сна.

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Балкон – не склад

"Часто в наших домах мы не находим места для всех тех вещей, которые не хотим выбрасывать, так как думаем, что в будущем они пригодятся. В этом случае наши балконы или террасы, к сожалению, становятся хранилищем таких вещей и не используются по прямому назначению", - говорит дизайнер.



Балкон – это дополнительное помещение, функцией которого является не хранение вещей, а создание пространства, которое можно оборудовать так, как нам нравится, чтобы пить утренний кофе, получать вдохновение или просто отдыхать. Обустроить балкон так же важно, как и внутренние помещения.

ФОТО: Publicitātes foto

Здания, которые строятся в соответствии со скандинавскими ценностями – качество, устойчивость, усиленное соблюдение норм безопасности во время строительства (Zero Harm Policy) – являются функциональными. В таких зданиях есть место и для дополнительного пространства, предусмотренного для хранения вещей, и для велосипедов и детских колясок, что экономит время и силы, которые тратятся на подъем колясок и велосипедов в квартиру. Помещения общего пользования светлые, приятные и безопасные.

Инесе Оболевича – латвийский дизайнер интерьера, основатель дизайнерской студии DOMA, лектор, автор публикаций о дизайне.