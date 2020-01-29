Легко ли быть счастливым в Риге?

“Bonava Latvija” занимается развитием, строительством и продажей жилья эконом-сегмента и бизнес-класса в Риге в соответствии с самыми высокими стандартами скандинавского качества и функциональности. Реализуя проекты в таких микрорайонах Риги, как Тейка, Пурвциемс, Кенгарагс, Дрейлини и центр, “Bonava Latvija” предлагает современную и доступную жителям Риги альтернативу устаревшему жилому фонду. В целом в 2020 году на стадии строительства будет 1100 квартир в 6 проектах, из них до конца года планируется завершить строительство 450 квартир.