Городская среда, много соседей, факторы окружающей инфраструктуры… Может ли проживание людей бок о бок в большом городе быть удобным, доставлять радость и позволять чувствовать себя счастливым в своем жилище? Что необходимо для полноценной жизни в городе и что из этого доступно в Риге?
В дискуссии "Легко ли быть счастливым в Риге" участвуют:
- Каспар Экша, эксперт по жилью "Bonava Latvija"';
- Марис Йонов, руководитель объединения "Город для людей";
- Андрис Шуваев, социалантрополог;
- Анна Панна, рижанка, мать, автор кулинарных книг.
“Bonava Latvija” занимается развитием, строительством и продажей жилья эконом-сегмента и бизнес-класса в Риге в соответствии с самыми высокими стандартами скандинавского качества и функциональности. Реализуя проекты в таких микрорайонах Риги, как Тейка, Пурвциемс, Кенгарагс, Дрейлини и центр, “Bonava Latvija” предлагает современную и доступную жителям Риги альтернативу устаревшему жилому фонду. В целом в 2020 году на стадии строительства будет 1100 квартир в 6 проектах, из них до конца года планируется завершить строительство 450 квартир.