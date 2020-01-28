Начата ликвидация RBSSKALS. В свое время компания строила "Замок света"

27 января начат процесс ликвидации строительной фирмы АО RBSSKALS, свидетельствуют данные Firmas.lv.
В 2017 году объявили неплатежеспособность несколько связанных с RBSSKALS компаний - ООО RBSSKALS Construction, ООО RBSSKALS Engineering, ООО RBSSKALS būvvadība.
Владелец группы RBSSKALS Марис Сауканс ранее пояснил, что проблемы компании вызваны кризисом в строительстве в 2016 году - в 2015 году было завершено несколько крупных строительных проектов, а новые вместо них не появились.
Главной причиной этого была невозможность своевременного освоения фондов ЕС.
Предприятие RBSSKALS было основано в 1992 году и занималось проектированием, строительством и дорожным строительством.
В группе RBSSKALS пять дочерних и 11 ассоциированных предприятий.
Самые известные проекты RBSSKALS - Латвийская национальная библиотека, реконструкция Рижской биржи, Латвийского национального театра, строительство студенческого городка РТУ, комплекса посольства США в Риге.
В 2016 году оборот RBSSKALS составил 77,5 тыс. евро, убытки - 4,7 млн евро, а за последующие годы отчеты не поданы.