Начата ликвидация RBSSKALS. В свое время компания строила "Замок света"

В 2017 году объявили неплатежеспособность несколько связанных с RBSSKALS компаний - ООО RBSSKALS Construction, ООО RBSSKALS Engineering, ООО RBSSKALS būvvadība.

Владелец группы RBSSKALS Марис Сауканс ранее пояснил, что проблемы компании вызваны кризисом в строительстве в 2016 году - в 2015 году было завершено несколько крупных строительных проектов, а новые вместо них не появились.

Главной причиной этого была невозможность своевременного освоения фондов ЕС.

Предприятие RBSSKALS было основано в 1992 году и занималось проектированием, строительством и дорожным строительством.

В группе RBSSKALS пять дочерних и 11 ассоциированных предприятий.

Самые известные проекты RBSSKALS - Латвийская национальная библиотека, реконструкция Рижской биржи, Латвийского национального театра, строительство студенческого городка РТУ, комплекса посольства США в Риге.