Для достижения климатической нейтральности планируется менять образ жизни латвийцев

По мнению VARAM, достичь климатической нейтральности можно уменьшением выбросов парниковых газов во всех отраслях народного хозяйства. Этого можно достичь двумя способами - развитием технологических решений и изменением образа жизни людей.

VARAM предполагает, что в 2050 году в Латвии будет полностью введен принцип "энергоэффективность на первом месте", все построенные здания будут отвечать требованиям нулевого потребления энергии, все производственные процессы будут энергоэффективными. Фоссильные ресурсы сменятся возобновляемыми, будет широко использоваться энергия ветра и солнца. В основном "энергетически самодостаточными" станут частные дома.

Транспортный сектор к 2050 году будет декарбонизирован, автотранспорт в основном электрифицирован, сеть зарядок для электромобилей широко доступна. В грузоперевозках автотранспорт будет соединен с морским и железнодорожным, что снизит потребление топлива и выбросы.

Согласно стратегии VARAM, люди будут работать и учиться удаленно, то есть им не нужно будет так много перемещаться. В свою очередь внедрение электронных услуг избавит людей от необходимости лично посещать учреждения.

В сельском хозяйстве планируется достичь баланса между разными видами использования земли, учитывая климатические, экологические, экономические и социальные факторы.