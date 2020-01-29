LDz: больше всего увольнений будет в Риге

Клейнбергс информировал депутатов, что до июня этого года будут прекращены трудовые договоры с 1000 сотрудников, во второй половине года - еще с 500. "Большая часть сотрудников, с которыми разорвем договоры, будут в Риге. Будут затронуты и регионы, но, там, если смотреть пропорции, уволенных будет меньше", - сказал Клейнбергс.

Представитель Латвийского профсоюза работников транспортной сферы и железной дороги Владимир Новиков рассказал, что профсоюз сотрудничает с LDz , однако, переговоры идут с трудом. По мнению профсоюза, в решении сложившейся ситуации должно принять участие и государство. "Если грузопотоки не увеличатся, то в ситуации потребуется поддержка государства. Чтобы финансирование было выделено в таком же порядке, как это сделали автоперевозчикам. Государство должно принять участие в содержании ж/д структуры", - сказал Новиков.

Как сообщалось, LDz до конца этого года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками, что составляет около 24% всех работников.

На предприятии пояснили, что 2019 год и для LDz, и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был сложным - в результате снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов.