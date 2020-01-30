Дело о закладках и смерть на рельсах музыканта группы Insomnia в Омске

"Прошло 10 дней, и мы все ждали, что что-то произойдет"

Время подходило к шести вечера 26 декабря, невеста и отец Федорова уже час как ждали его у здания Росгвардии. Адвокат решил снова заявить об исчезновении клиента. "Я был уверен, что его задержали и держат где-то в ОВД, допрашивают или меняют меру пресечения", - вспоминает Суслин. Написав заявление о пропаже, родственники поехали к адвокату - ждать.

Они были в дверях кабинета, когда у отца Федорова зазвонил телефон. Тот что-то переспросил и закричал:

- Где нашли? Жив или нет? Жив или нет?

Мужчина упал и начал бить кулаками об пол. "Убили! Они его убили!" - кричал Федоров-старший. Ровно о том же подумали невеста и адвокат. "Тогда у меня не было и тени сомнения, что это убийство", - говорит Людмила.

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Тело Федорова нашли в 5 минутах от его дома, на железнодорожных путях. По словам машинистов электрички на маршруте Омск-Татарка, они увидели человека, стоявшего рядом с путями, в 18:10. Начали ему сигналить и тормозить, рассказывает источник Би-би-си в Следственном комитете. Но мужчина, говорится в показаниях машинистов, повернулся лицом к поезду, обхватил голову руками и не реагировал на гудки.

Они успели сбросить скорость с 45 км/ч до 30 км/ч. Остановиться не успели.

Пути, на которых погиб Дмитрий Федоров ФОТО: Владимир Комиссаров

Опознавать Дмитрия в морг пошел адвокат. Родных уговорил не смотреть. Отрезанная голова Федорова лежала рядом, в пакете.

Заключение патологоанатома пока не видела ни семья, ни адвокат. Родные уверены, что Федорова убили или, как минимум, довели до самоубийства. "Крови на снегу было очень мало, хотя деться из-за снегопада, как предположил следователь, она никуда не могла: даже через 9 дней я разворошила снег, и пятна сразу нашлись", - вспоминает Людмила.

Показаниям машинистов родственники не верят: "В полиции все скажут так, как удобно полиции. Я разные версии перебирала. Доказать убийство мы, конечно, не сможем. Даже если он это сделал сам - но никакого сообщения, никакой записки, никакого прости-прощай в два слова - ничего? Я перерыла дома все вещи, ничего. Полтора часа где-то ходил и молча пошел на рельсы? Если он принял это решение, хочется быть уверенной. Я бы поняла и приняла, но хочется знать, а не гадать".

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Гитарист Панкратов вспоминает, что несколько лет назад они с Дмитрием обсуждали самоубийство и сошлись на том, что это самый эгоистичный поступок, который человек может совершить в жизни. "Я знаю Диму долго и хорошо. Я никогда не поверю в его суицид. Прошло 10 дней, и мы все ждали, что что-то произойдет. Но не это", - говорит он.

"Я все понимаю, но нам запрещено"

Где Федоров был те два часа, когда перестал выходить на связь и до того, как оказался на рельсах - пока никто не знает. Семья гадает, с кем он мог встретиться или поговорить в это время. Телефон отца, которым пользовался Федоров после изъятия его собственного, передали следователям по делу о наркотиках - хотя сначала пообещали отдать после новогодних каникул.

На следующий день после смерти Федорова полиция собрала брифинг, на котором журналистам заявили, что в его телефоне была переписка о наркотиках и фотографии с местами закладок. Но гаджет адвокату не показали до сих пор. С тех пор никаких комментариев по этому делу полиция не давала. Следователь Чайка на просьбу Би-би-си поговорить о нестыковках в алиби Федорова и о его версии с подброшенными наркотиками ответила: "Я все понимаю, но нам запрещено".

Людмила на первой после смерти Федорова репетиции группы Insomnia ФОТО: Владимир Комиссаров

Федорова похоронили 30 декабря. Его дело по статье 228 передали новому следователю. Адвокат ждет результатов экспертиз и говорит, что этот процесс доведет до конца.

Следственный комитет после заявления Федорова, которое сначала не хотели принимать, в январе возбудил уголовное дело по факту подделки документов. Фигурантов в нем пока нет. В отношении юриста Сокольниковой в адвокатской палате Омска возбудили дисциплинарное производство.

Отец и мать музыканта уехали на Ямал: нужно платить долги за похороны и работу адвоката. В прошлом году они купили Федорову квартиру в Омске, взяв в кредит 1 млн 200 тысяч, сами делали в ней ремонт. После смерти сына банк согласился отсрочить платежи всего на месяц. Сейчас она стоит пустой.

Людмила думает о переезде в Калининград.

Название рок-группы Insomnia скоро изменят. Первый альбом музыканты хотят посвятить Дмитрию Федорову.