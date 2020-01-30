В Риге открыли первую станцию заправки сжатым природным газом

Автозаправочная станция Virši на улице Лубанас 102A стала первой в Риге общедоступной АЗС, предлагающей возможность заправки СПГ.

"Хотя СПГ является экономически выгодным, экологичным, безопасным и простым в использовании альтернативным видом топлива, необходимая для его продажи инфраструктура в нашей стране только начинает развиваться.

Европейский рынок СПГ в настоящее время переживает значительное развитие. Мы понимаем, что в Латвии этот рынок нужно создавать собственными силами, поэтому мы готовы инвестировать, чтобы сделать транспортный сектор Латвии более дружественным окружающей среде", – отметил исполнительный директор Virši Янис Виба.

В свою очередь министр сообщения Талис Линкайтс отметил: "Для Латвии имеет важное значение следование целям климатической политики. Использование СПГ, как дружественного для окружающей среды вида транспортного топлива, является одним из способов достижения этих целей.

Поэтому мы приветствуем тот факт, что публичный пункт заправки СПГ теперь существует не только в Екабпилсе, но и в Риге.

Надеюсь, что вскоре новые станции СПГ будут открыты и в других регионах Латвии".

Министр экономики Ральф Немиро, который не смог лично присутствовать на мероприятии, отметил: "Важно, что Кабинет Министров вчера концептуально поддержал Национальный план энергетики и климата (NEKP 2021.-2030.), в котором, наряду с прочим, включены мероприятия по снижению эмиссии парниковых газов в транспортном секторе.

Питание транспортных средств сжатым природным газом (или - СПГ) является одним из привлекательных в плане затрат способов, которым предприниматель может повысить конкурентноспособность и отказаться от использования традиционных фосильных ресурсов.

И хотя сейчас в Латвии небольшое количество транспортных средств, которые в качестве топлива используют СПГ, инициатива Virši, вкупе с запланированными политическими мероприятиями, обеспечат дальнейшую декарбонизацию транспортного сектора и целенаправленное снижение загрязнения воздуха".

В строительство новой станции Virši вложили более одного миллиона евро.

АЗС Virši на улице Лубанас предлагает не только СПГ, но и классические виды топлива, а также различные услуги, в числе которых жидкость для омывания лобового стекла на разлив, воздушных, бытовых газовых баллонов, прием и выдача отправлений DPD, прокат прицепов.

Здесь можно купить различные средства для ухода за автомобилем, а также пищевые продукты, готовые блюда и напитки.

О преимуществах СПГ: СПГ (CNG, Compressed Natural Gas) – сжатый природный газ, состоящий в основном из метана. СПГ является более экономичным и экологичным альтернативным видом топлива.

При использовании СПГ производится до 30% меньшее количество выбросов CO2, чем при использовании дизельного топлива или бензина, и до 90% меньшее количество других вредных выбросов.

Расходы на СПГ по крайней мере на 30% меньше, чем расходы на дизельное топливо и бензин.

ФОТО: Пресс-фото