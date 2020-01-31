В Курземе мужчина пытался испортить жизнь знакомому, но нарвался на штраф от полиции

Салдусский участок полиции получил информацию, что в одном из многоквартирных домов Салдуса находятся малолетние дети в антисанитарных условиях. Мужчина, проинформировавший Госполицию о происходящем, сказал, что не может назвать точный адрес, однако может его показать. В итоге, полицейские приехали за ним в Броцены.

По дороге из Броцены в Салдус мужчина рассказал, что по адресу, который он покажет, живут двое взрослых и четверо маленьких детей. Мужчина указал, что был по этому адресу примерно три месяца назад - тогда он и увидел, что в квартире тараканы. Кроме того, он утверждал, что отец каждый вечер пьет.

Во время разговора мужчина сказал, что "если у меня проблемы, то пусть проблемы будут и у других", так как он зол на свою бывшую подругу, которая знакома с лицами, о которых он сообщает.

Услышав это, стражи порядка проинформировали мужчину о возможной административной ответственности, если он осознанно необоснованно проинформировал полицию о несуществующем происшествии в целях мести.

Кроме того, у него спросили, почему он не сообщил в полицию три месяца назад, когда констатировал антисанитарные условия. Мужчина ответил, что тогда не было нужно доставлять этим людям проблемы.

В Салдусе мужчина указал на дом, в котором живет семья с детьми. Прибыв по адресу, стражи порядка констатировали, что там находятся названные мужчиной лица и четверо малолетних детей - каждый спал в своей кровати. Алкогольного опьянения у взрослых констатировано не было, дети были присмотрены и жили в условиях, не угрожающих их жизни и здоровью.