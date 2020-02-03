Latvijas pasts временно прекращает доставку отправлений в Китай

Из-за распространения коронавируса в Китае ряд авиакомпаний, с которыми сотрудничает Latvijas pasts, существенно ограничили количество рейсов в эту страну или отменили их.

Все посылки, которые уже оформлены для доставки в Китай, будут храниться в сортировочном комплексе почты до дальнейших решений и возобновления авиасообщения.

В числе авиакомпаний, которые прекратили рейсы в Китай, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, Delta, Finnair, KLM, Lufthansa, Qantas, SAS, Turkish Airlines и United Airlines.