Latvijas pasts временно прекращает доставку отправлений в Китай

В связи с отменой или сокращением количества рейсов авиакомпаний в Китай с 4 февраля ГАО Latvijas pasts временно прекращает доставку отправлений в эту страну, сообщили в компании.
Из-за распространения коронавируса в Китае ряд авиакомпаний, с которыми сотрудничает Latvijas pasts, существенно ограничили количество рейсов в эту страну или отменили их.
Все посылки, которые уже оформлены для доставки в Китай, будут храниться в сортировочном комплексе почты до дальнейших решений и возобновления авиасообщения.
В числе авиакомпаний, которые прекратили рейсы в Китай, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, Delta, Finnair, KLM, Lufthansa, Qantas, SAS, Turkish Airlines и United Airlines.
Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила международное чрезвычайное положение в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.