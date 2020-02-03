Пн, 3.02.2020
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Latvijas pasts временно прекращает доставку отправлений в Китай

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

В связи с отменой или сокращением количества рейсов авиакомпаний в Китай с 4 февраля ГАО Latvijas pasts временно прекращает доставку отправлений в эту страну, сообщили в компании. 

Из-за распространения коронавируса в Китае ряд авиакомпаний, с которыми сотрудничает Latvijas pasts, существенно ограничили количество рейсов в эту страну или отменили их. 

Все посылки, которые уже оформлены для доставки в Китай, будут храниться в сортировочном комплексе почты до дальнейших решений и возобновления авиасообщения. 

В числе авиакомпаний, которые прекратили рейсы в Китай, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, Delta, Finnair, KLM, Lufthansa, Qantas, SAS, Turkish Airlines и United Airlines.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила международное чрезвычайное положение в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.

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