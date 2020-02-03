Телефонные мошенники выманили у пенсионерки несколько тысяч евро

Некая женщина 1934 года рождения обратилась в полицию, так как в ночь с субботы на воскресенье у нее выманили пять тысяч евро. Ей позвонил мужчина и сказал, что ее сын стал виновником автоаварии, и на данный момент арестован. Чтобы сын не сел в тюрьму, у пенсионерки попросили 20 тысяч евро. В ходе разговора звонивший передал трубку якобы полицейскому, который разговаривал с женщиной, пока его сообщники ехали к ней домой. К пенсионерке пришли мужчина и женщина, взяли деньги - 4900 евро и ушли. Как только мошенники получили деньги, телефонный разговор был прекращен.