Телефонные мошенники выманили у пенсионерки несколько тысяч евро

В минувшие выходные в Государственную полицию поступила информация о телефонных мошенниках: они представились полицейскими и выманили у пенсионерки 5000 евро. Госполиция призывает людей не доверять неизвестным людям по ту сторону телефонной трубки, а также информировать своих родственников и друзей о подобном виде мошенничества.
Некая женщина 1934 года рождения обратилась в полицию, так как в ночь с субботы на воскресенье у нее выманили пять тысяч евро. Ей позвонил мужчина и сказал, что ее сын стал виновником автоаварии, и на данный момент арестован. Чтобы сын не сел в тюрьму, у пенсионерки попросили 20 тысяч евро. В ходе разговора звонивший передал трубку якобы полицейскому, который разговаривал с женщиной, пока его сообщники ехали к ней домой. К пенсионерке пришли мужчина и женщина, взяли деньги - 4900 евро и ушли. Как только мошенники получили деньги, телефонный разговор был прекращен.
Только на следующее утро женщина поняла, что с ее сыном все в порядке, и тогда отправилась в полицию. На данный момент заведено уголовное дело. Полиция напоминает, что мошенники часто представляются стражами порядка, врачами, адвокатами и прочими. Но, полицейский никогда не попросит денег на решение таких вопросов.
В случае, если кто-то незнакомый звонит и сообщает о происшествии с близким родственником или другом, первым делом нужно позвонить тому, о ком сообщают и проверить информацию. В случае, если кто-либо столкнулся с таким звонком, нужно обязательно сообщить об этом в полицию, по номеру 110.