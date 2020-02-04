Органам власти Литвы разослали фейковую новость о коронавирусе

По их данным, в прошлую пятницу были не только взломаны пять новостных порталов: kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, diena.lt, kaunas.kasvyksta.lt и baltictimes.com, – но также были разосланы сфальсифицированные электронные письма органам власти.

"После обеда некоторые органы власти и самоуправления страны получили сфальсифицированные электронные письма якобы от представителя Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы, "подтверждающие" случай коронавируса в Литве", – сказал для переданного в понедельник BNS комментария заведующий Отделом по военным связям с общественностью Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы Лаймис Братикас.

"В числе других органов власти фейковые письма получили самоуправление самоуправление Швенчёнского района и Министерство здравоохранения", – добавил он.

По словам представителя ВС, органы власти отнеслись к фейковым письмам критически, оценили содержание и поделились информацией с Национальным центром кибернетической безопасности, а также с Департаментом стратегической коммуникации ВС Литвы.

"Аналитики ВС Литвы до сих пор фиксируют распространение этой недостоверной информации на интернет-порталах и в социальных сетях на литовском, английском и русском языках", – сказал представитель ВС.

По словам Братикаса, эта информационная кибернетическая атака, осуществлявшаяся в несколько этапов, имела целью настроить общественность против союзников.

"Деконструкция этой фейковой информации не составила труда, так как повторяется по содержанию", – прокомментировал он.

В качестве автора в ложном сообщении было названо агентство новостей BNS. BNS такой новости не распространяло, среди его новостей такого сообщения не было.

Это не первый взлом новостных порталов в Литве с публикацией фейковых новостей о системе обороны.

В прошлом году на нескольких литовских порталах были опубликованы фейковые новости о проходящих в стране учениях.