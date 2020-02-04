За 10 лет продукты в Латвии стали в два раза дороже. Цены растут быстрее, чем в остальном мире

По подсчетам Латвийской ассоциации торговцев, с 2000 года цены на продовольствие в мире в среднем росли на 2,6% в год.

Ассоциация, которая с середины 1990-х годов регулярно сравнивает цены на потребительские товары в магазинах, пришла к выводу, что самые большие скачки цен на продукты питания в Латвии произошли в 2008 и 2012 годах.

После этого цены постепенно начали стабилизироваться, показывая тенденцию к снижению.

"Инфляция цен на продовольствие замедлилась и в прошлом году, но эти изменения носят временный характер, и ожидается возобновление тенденции к росту цен", - заявил президент ассоциации Хенрик Данусевич.