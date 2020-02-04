За 10 лет продукты в Латвии стали в два раза дороже. Цены растут быстрее, чем в остальном мире

За последние 20 лет цены на все продукты питания в Латвии практически удвоились, а в некоторые годы цены на продовольствие показали рост, превышающий 10%. Об этом пишет газета Neatkarīga.
По подсчетам Латвийской ассоциации торговцев, с 2000 года цены на продовольствие в мире в среднем росли на 2,6% в год.
Ассоциация, которая с середины 1990-х годов регулярно сравнивает цены на потребительские товары в магазинах, пришла к выводу, что самые большие скачки цен на продукты питания в Латвии произошли в 2008 и 2012 годах.
После этого цены постепенно начали стабилизироваться, показывая тенденцию к снижению.
"Инфляция цен на продовольствие замедлилась и в прошлом году, но эти изменения носят временный характер, и ожидается возобновление тенденции к росту цен", - заявил президент ассоциации Хенрик Данусевич.
Данные Центрального статистического управления также показывают, что продукты питания в Латвии за последние 20 лет стали значительно дороже. По сравнению с 2010 годом стоимость продуктов выросла на 136%, то есть примерно в 2,36 раза.