Вт, 4.02.2020
Однако, если Запад с чем-то таким согласится, Путин может решить прекратить войну на Донбассе, а также не мешать движению Украины в направлении Европейского Союза и НАТО. Марк Галеотти, эксперт по вопросам России
1

Налоговики проводят контрольные закупки: ищут тех, кто сдает квартиры

Гендиректор СГД Иева Яунземе

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Служба госдоходов (СГД) проводит контрольные закупки с целью выявить людей, которые незаконно сдают квартиры. Об этом в интервью программе TVNET Komforta zona заявила генеральный директор СГД Иева Яунземе. 

По словам Яунземе, сотрудники СГД просматривают все предложения в Интернете, звонят по указанным номерам, собирают информацию по разным базам данных и проводят контрольную закупку. 

"Это контрольная закупка, это проверка по базам данных. Обычно первый шаг - "консультируй". Нет репрессий. Мы сразу пишем человеку, что знаем, чем он занимается, и просим зарегистрировать свою деятельность", - сказала Яунземе. 

В последние годы результаты работы с теми, кто ведет хозяйственную деятельность, Яунземе оценивает хорошо. По ее словам, 70% тех, к кому обратились сотрудники СГД, начали платить налоги. 

Во время интервью Яунземе сообщила, что за хозяйственную деятельность без соответствующей регистрации законом предусмотрен административный штраф. 

"Наша цель не наказывать. Наша цель - чтобы люди добросовестно декларировали свои доходы", - сказала гендиректор СГД. 

Видео: Интервью Иевы Яунземе на латышском языке 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ