Налоговики проводят контрольные закупки: ищут тех, кто сдает квартиры

По словам Яунземе, сотрудники СГД просматривают все предложения в Интернете, звонят по указанным номерам, собирают информацию по разным базам данных и проводят контрольную закупку.

"Это контрольная закупка, это проверка по базам данных. Обычно первый шаг - "консультируй". Нет репрессий. Мы сразу пишем человеку, что знаем, чем он занимается, и просим зарегистрировать свою деятельность", - сказала Яунземе.

В последние годы результаты работы с теми, кто ведет хозяйственную деятельность, Яунземе оценивает хорошо. По ее словам, 70% тех, к кому обратились сотрудники СГД, начали платить налоги.

Во время интервью Яунземе сообщила, что за хозяйственную деятельность без соответствующей регистрации законом предусмотрен административный штраф.

"Наша цель не наказывать. Наша цель - чтобы люди добросовестно декларировали свои доходы", - сказала гендиректор СГД.