Коронавирус: Германия и Франция призовут рассмотреть ограничение на въезд в ЕС

Европейские страны могут рассмотреть возможность ввести запрет на въезд людям, которые недавно побывали в Китае. Об этом сегодня сообщили министры здравоохранения Франции и Германии.
"Действительно стоит вопрос о возможных ограничениях на путешествия или усилению контроля на границе", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан после встречи с французской коллегой Аньес Бюзен. Так он ответил на вопрос, может ли Европа оценить возможность введения запрета, подобного тому, что ввели США. Китай упрекнул Белый дом в наращивании паники, сообщает LETA, ссылаясь на агенство AP.
По словам главы Минздрава Германии, нет смысла, если в Европе такой запрет введет только одна страна, с учетом, что на границах нет контроля.
Министр здравоохранения Франции Бюзен сообщила, что вопрос ограничения на въезд, является "одним из вопросов европейских министров. Нам необходимо согласованное решение во всей Шенгенской зоне", - сказала она.
Вышеупомянутые министры попросят председательствующую в Совете ЕС Хорватию в ближайшее время созвать заседание руководителей Минздравов стран-участниц, в ходе которого состоится обсуждение дальнейших шагов в связи с "кризисом коронавируса".