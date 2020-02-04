Коронавирус: Германия и Франция призовут рассмотреть ограничение на въезд в ЕС

"Действительно стоит вопрос о возможных ограничениях на путешествия или усилению контроля на границе", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан после встречи с французской коллегой Аньес Бюзен. Так он ответил на вопрос, может ли Европа оценить возможность введения запрета, подобного тому, что ввели США. Китай упрекнул Белый дом в наращивании паники, сообщает LETA, ссылаясь на агенство AP.