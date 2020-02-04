Ср, 5.02.2020
Кофе мы пьем из обычных кружек, которые потом просто моем. Соки привозят в стеклянных банках, которые мы сдаем на переработку. И мы собираемся отказаться от воды в пластиковых бутылках. Поставим фильтры и будем пить воду из-под крана. Янис Палкавниекс, представитель компании Draugiem Group
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Президентская кампания в США началась с технических проблем

Штат Айова

ФОТО: EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • "Не надо переживать и рыдать". Лукашенко рассказал об отношениях Беларуси с США накануне срочно назначенной встречи с Путиным. 
  • Жертвами коронавируса стали уже 427 человек. ВОЗ называет ситуацию чрезвычайной, но считает, что говорить о глобальной эпидемии - нельзя.
  • Гуманитарный кризис на северо-западе Сирии. В ООН сообщили, что более 500 тысяч человек были вынуждены бежать из страны за последние 2 месяца.
  • Президентская кампания в США началась с технических проблем. На праймериз в штате Айова не могут подсчитать голоса.

Видео: ГЛАВНОЕ | 04.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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