TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- "Не надо переживать и рыдать". Лукашенко рассказал об отношениях Беларуси с США накануне срочно назначенной встречи с Путиным.
- Жертвами коронавируса стали уже 427 человек. ВОЗ называет ситуацию чрезвычайной, но считает, что говорить о глобальной эпидемии - нельзя.
- Гуманитарный кризис на северо-западе Сирии. В ООН сообщили, что более 500 тысяч человек были вынуждены бежать из страны за последние 2 месяца.
- Президентская кампания в США началась с технических проблем. На праймериз в штате Айова не могут подсчитать голоса.
Видео: ГЛАВНОЕ | 04.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.