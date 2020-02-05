Торговый центр Dole ждут большие перемены

"Dole был построен много лет назад, и там нужны перемены. Сейчас мы рассматриваем планы преобразования Dole с тем, чтобы сделать его привлекательным не только для отдельных сегментов клиентов, но и для общества в целом", - сказал Хили.

На вопрос, в течение какого времени это произойдет, он ответил, что это зависит от скорости получения разрешений на реновацию, и проект может быть закончен в течение трех лет.

"Это большой торговый центр, объем работ тоже будет большим. Сейчас площадь торгового центра составляет 16 000 кв. м, а торговля ведется только на 8000 кв. м. Наша цель состоит в том, чтобы Dole стал еще одним значимым объектом в столице", - сказал Хили.