Автоматическая компенсация переплаченных налогов многим останется недоступна

"Главный камень преткновения сейчас — это издержки кружков и внеобразовательных учреждений. Самоуправления не могут передавать нам эти данные в электронном виде", — пояснила Яунземе.

На вопрос о причинах такой ситуации Яунземе ответила, что муниципалитеты не желают инвестировать в современные технические решения.

"Я допускаю, что никто не желает инвестировать в это. Стоило бы внедрить какое-то IT-решение, и, наверное, никто не желает тратить на это деньги. Другого объяснения у меня нет", — сказала глава СГД.

Вторая проблема — бывает трудно определить, кому из родителей полагается возврат переплаченного налога за издержки на лечение ребенка.

"Поэтому мы сейчас договорились с Министерством финансов, что начнем с наименьшей группы, которой можно было бы автоматически возвращать переплаченные налоги.

Скажем, если человек одинок, у него нет родственников — такие люди могли бы быть первыми претендентами на автоматическую компенсацию", — пояснила глава СГД.

Яунземе добавила, что пока рассматривается только такой вариант. Глава службы усомнилась, что до 2021 года было бы возможно найти решение, которое сделало бы возможным автоматическую компенсацию переплаченных налогов и остальным жителям.

Ранее в 2018 году Сейм поручил правительству до 1 января 2021 года разработать регулирование, позволяющее жителям Латвии получать автоматическую компенсацию переплаченных налогов.

Решение было принято в ответ на общественную инициативу на портале ManaBalss.lv, собравшую более 10 тыс. подписей.