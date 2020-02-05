Мониторинг цен: в какой из прибалтийских столиц продукты питания стоят дешевле?

Например, килограмм картофеля в Таллинне в среднем стоил 0,26 евро, в Вильнюсе — 0,29 евро, а в Риге — 0,44 евро. Морковь в Таллинне стоила 0,28 евро за килограмм, в Вильнюсе — 0,30 евро за килограмм, в Риге — 0,43 евро за килограмм. С другой стороны, в рижских магазинах можно купить самые дешевые шампиньоны, клубнику, сливы и бройлеров.

"Цены различаются, потому что стоимость товара на полке магазина состоит из нескольких позиций — закупочной цены, затрат на логистику, ассортимента, различных налогов и наценки магазинов, которая включает в себя зарплаты работников, коммунальные и другие связанные с продажей товара расходы. Качество самого продукта также может быть разным", — пояснила представитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

По данным LVTC, в Латвии в январе не было ни одной сети магазинов, где цена кофе без акции составляла бы менее 10 евро за килограмм. В Литве и Эстонии кофе в зернах можно купить по цене менее 6 евро за килограмм, без акции.

LVTC также пришел к выводу, что есть продукты, цены на которые в одной и той же сети магазинов в разных странах Балтии существенно различаются. Например, во всех пяти сетях магазинов Вильнюса цена на картофель составляла 0,29 евро за килограмм, тогда как в Латвии она колебалась от 0,35 евро до 0,59 евро за килограмм. Буханка белого хлеба во всех магазинах Вильнюса стоила 0,63 евро за килограмм, тогда как ни в одном магазине Таллинна и Риги она не стоила менее одного евро за килограмм.