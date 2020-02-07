(De) Rail Baltica: почему балтийский скоростной поезд сходит с рельсов?

В пятницу премьер-министрам стран Балтии в Таллине необходимо договориться об ускорении строительства высокоскоростного поезда Rail Baltica, ибо сроки проекта закончились, а затраты выросли. Латвия и Эстония обвиняют Литву, но та уверенно продолжает отстаивать свои интересы.
"Проект строительства - это не демократия", - во время своего последнего публичного выступления сказал Тимо Рийхимяки (Timo Riihimäki), который в то время еще управлял совместным предприятием стран Балтии RB Rail, отвечающее за строительство крупнейшего в регионе инфраструктурного проекта со времен восстановления независимости - высокоскоростной железной дороги Rail Baltica (RB).
В интервью с Re:Baltica он заявил, что подала в отставку по личным причинам. Более подробные вопросы его разозлили. "Я просто хочу, чтобы вы уважали это решение. И я не хочу вдаваться в подробности о том, что стоит за этими личными причинами", - сказал он.
В конце ноября во время презентации проекта для главного спонсора - Европейской комиссии - г-н Рийхимяки открыто заявил о проблеме. "В глазах общественности проект RB в 2019 году хорошо продвинулся вперед, но в реальной жизни все немного не так" - начал финн. Он также обрисовал причины задержки проекта, заключив, что страны Балтии никогда не построят эту высокоскоростную линию, если дела пойдут так, как сейчас.
Он отметил, что проект такого масштаба не может быть реализован, если все решения не зависят от кворума, права вето и единодушного соглашения со всеми сторонами.
После этой презентации он не вернулся на работу, оставив пост на несколько недель раньше, чем планировалось.
Смена руководителей RB Rail в последние годы является лишь одним из предупреждающих сигналов. В начале 2019 года Финляндия рассматривала возможность присоединение к RB, если это поможет ускорить процесс. Но уже осенью отказалась от этой идеи. В меморандуме правительства Финляндии, который попал в руки Re:Baltica, RB был назван самым важным, в рамках национальных интересов, железнодорожным проектом в Балтийском и Северном регионе. И хотя текст о причинах выхода из проекта был закрашен, документ в целом ясно показывает, что отказ Финляндии не был основан на нехватке денег, как об этом говорилось публично. Финны хотели видеть профессиональное управление проектом.
В Эстонии к концу 2022 года должно быть построено 27 новых виадуков для маршрута Rail Baltic, а также 7 переходов для диких животных, линии электропередач вдоль железной дороги и инфраструктура для будущих терминалов.
В этом году, когда должны были начаться первые реальные строительные работы RB - строительство нескольких мостов и виадуков, а также строительство новых железнодорожных путей и станций в Эстонии, Латвии и Литве, стало очевидно, что первоначальные сроки проекта не будут соблюдены.
Все обвиняют кого-то другого. Латвия и Эстония - Литву, которая построила неправильные рельсы от Каунаса до Польши и откладывает решение. Литва, с другой стороны, не сдвигается с места по вопросам, которые другие просят привести в порядок. Есть еще одна проблема: Латвия и Эстония сильно отстают от графика в плане экспроприации земли, необходимой для строительства RB.
Кому принадлежит власть?
Рийхимяки не первый, кто покинул RB Rail. В прошлом году атмосфера в компании стала настолько ядовитой, что ее покинули несколько сотрудников управленческого уровня. Также технический директор Март Нильсен (Mart Nielsen), проработавший полтора года. "Если вы проводите больше половины дня занимаясь тем, что не делает вас счастливыми, вы должны принять решение рано или поздно", - сказал он в интервью с Re:Baltica. В качестве основной причины ухода Нильсен упоминает неясность структуры проекта и иерархию решений. Он отмечает, что каждое решение - это "компромисс компромисса компромиссов".
Осенью 2019 года 62 сотрудника RB Rail подписали открытое письмо, в котором жаловались на конфликт интересов совета директоров, отсутствие перспектив, отсутствие финансирования и бюрократию. Политики назвали это эмоциональной "проблемой коммуникации", но неофициальные истории от сотрудников компании говорят о том, что RB Rail находится в смятении.
Два источника утверждают, что конфликты внутри компании выходят за рамки повседневных деталей, например, представители Литвы говорят, что эстонцы получают слишком много. В отличие от этого, утверждение годового бюджета было приостановлено более чем на семь месяцев.
"Тимо очень компетентный человек, и у него было много хороших идей. Но роль совместного предприятия постоянно уменьшалась. Рабочий совет действовал как менеджеры. У него не было желания остаться", говорит один из источников об уходе Рийхимяки (сам источник, по причине занимающей должности, пожелал остаться анонимным).
Толчок из Брюсселя
"Я должен обратить ваше внимание на критическую задержку", - на встрече премьер-министров стран Балтии сказал глава директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей в декабре 2018 года.
По последним оценкам, первые два европейских соглашения о финансировании, которые были подписаны в 2014 и 2015 годах, уже просрочены более чем на два года, продолжил он.
Хололей, которые сам по национальности эстонец, обвинил страны Балтии в том, что они не работают сообща, и отметил, что слишком мелкие проблемы задерживают принятие решений на месяцы или даже годы.
Премьер-министры стран Балтии пообещали снова поставить на рельсы проект скоростного поезда, однако спустя полгода ничего не изменилось. В июле и ноябре 2019 года Хололей пригласил заинтересованные стороны на кризисное совещание, после чего последовали официальные письма ЕС с конкретными требованиями и сроками их выполнения.
"В результате мы достигли довольно хороших темпов", - сказал Хололей в интервью Re:Baltica в январе 2020 года.
Но оптимизм преждевременен. Ни одно из требований, упомянутых в последнем письме ЕС, не было выполнено вовремя.
Например, к 1 января этого года страны Балтии должны были разрешить конфликт интересов в совете RB Rail. Корень проблемы в том, что Литва в совместном предприятии представлена Литовскими железными дорогами, которые также являются инициатором проекта. Таким образом, проектировщики и строители контролируют себя сами. По этому вопросу никаких изменений не произошло. Страны Балтии должны были к 31 января подготовить план для ускорения проекта и создания новой структуры, которая объединяла бы промоутеров и проект RB Rail, обеспечивая таким образом единое пространство для принятия решений и прозрачность финансирования.
В письме, полученном Re:Baltica и еще не опубликованном ранее, ЕК подтверждает свою готовность продолжать финансирование RB, но связывает это с выполнением вышеуказанных требований.
Когда Re:Baltica спросила министра транспорта Латвии Талиса Линкайтса, насколько успешной была просьба ЕС разрешить конфликт интересов, он кратко ответил: "Спросите литовцев".
Это не я!
Рокас Масюлис (Rokas Masiulis), который до прошлой осени был министром транспорта Литвы, не чувствует никакой ответственности за что-либо, что мешает осуществлению RB. Литва отстает от первоначального срока в среднем на 540 дней. Тем не менее, это самая быстрая из стран Балтии на бумаге.
"Для этого есть объективные причины. Есть три страны, и каждая из них более или менее озабочена своими собственными интересами. Это нормально для проекта такого масштаба, что он время от времени "подвисает". Участников просто слишком много", - сказал Масюлис Re:Baltica/siena.lt.
По его мнению, многие задержки были связаны с предыдущим руководством RB Rail, но конфликта интересов не было. "Должны ли мы назначить кого-то, кто не участвует в строительстве? Это обвинение абсурдно", - разозлился Масюлис. "Это действительно вопиющее обвинение. Честно говоря, это никогда не обсуждалось на более высоком уровне".
Еще одной причиной разногласий является нежелание Литвы делиться управлением инфраструктурой RB на своей территории с двумя другими странами Балтии. Литва известна тем, что не пускает других игроков на свои железные дороги.
Латвия и Эстония подозревают, что Литовские железные дороги могут отдать предпочтение своим грузовым и пассажирским поездам, если придется выбирать между своими и RB.
Масюлис защищая позицию Литвы, отговаривается рисками влияния России.
"Железнодорожные пути на территории Литвы должны принадлежать государству. Они говорят, что должны принадлежать совместному предприятию. (...) Если мы дадим одну линию, которая проходит через Литву, этому совместному предприятию, завтра придут русские и скажут: дайте нам связь с Калининградом; вы уже дали рельсы одной организации, почему вы не можете дать нам одну", - объясняет бывший министр. "Это просто красная линия. (..) Это стратегическая инфраструктура".
Дорогая ошибка
Вопрос о том, что делать с железнодорожными путями, проложенными от Каунаса до польской границы, вызывает у Литвы гораздо большую головную боль. Литва построила рельсы на деньги ЕС как часть RB, но они не соответствуют техническим стандартам, которые были утверждены несколько лет спустя.
Поезд между Каунасом и Белостоком начал курсировать в 2016 году. Примерно 200-километровый маршрут занимает почти пять часов - далеко от современного и скоростного железнодорожного сообщения. Литва винит в этом "старые и извилистые" рельсы Польши.
В чем проблема?
Литва инвестировала 364,5 млн евро, чтобы построить железную дорогу из Каунаса до границы Польши, однако на ней скоростные поезда не могут развить необходимую скорость 234 км/ч. Изначально Литва планировала строить рельсы, по которым можно будет ехать до 250 км/ч, но, как пояснили Литовские железные дороги, процесс экспроприации земли проходил слишком медленно. Поэтому было принято решение менять строительный проект и строить рельсы на уже существующих железнодорожных путях. На данный момент максимальная скорость на линии 120 км/ч. Во многих местах она уменьшается до 80 км/ч. Вторая проблема - это исторический железнодорожный туннель на дороге Каунас-Вильнюс. На ней нет места для двух железнодорожных путей, но как исторический памятник его [туннель] нельзя перестроить. Поэтому Литва выбрала другое решение - разместила более узкие "европейские рельсы" по середине "советских рельс".
Есть два способа решения проблемы. Первый - еще раз перестроить существующие. Второй - строить новые параллельные рельсы. Оба варианта требуют больших денег, поэтому Литва находится в замешательстве. "Первоначальная оценка показывает, что стоимость обоих вариантов составляет от 600 до 700 миллионов евро", - отмечается в письменном заявлении Литовских железных дорог"Re:Baltica.
По оценкам Re:Baltica, это почти вдвое превышает стоимость восстановления существующего соединения с Польшей и увеличивает стоимость литовской части как минимум на 24 процента.
"Время идет. Это один из важнейших вопросов. Чем дольше принимается решение, тем больше это влияет на весь проект", сказал Re:Baltica директор Департамента экономического аудита Государственного контроля Литвы Юлий Лукошус (Julius Lukošius). Он указывает, что технически невозможно удвоить скорость поезда на существующем пути.
Статус: поезд опаздывает
Задержка сроков является одной из проблем, недавно отмеченных аудиторами стран Балтии в совместном отчете. В нем говорится, что некоторые мероприятия были отложены в среднем на 571 день или 1,5 года.
Пустая трата денег
Для разработки строительного плана RB Rail наняла немецкую компанию ETC Transport Cosultants. Консультанты рекомендовали странам Балтии создать совместное предприятие, которое торговало бы билетами и т.д. Литва возразила, сказав, что хочет сама управлять своей частью железнодорожных линий, и указала, что отчет, размером в 500 страниц, недостаточно детализирован. Расходы на это исследование составили примерно 500 000 евро до уплаты налогов. Никто не знает, были ли учтены его выводы.
В свою очередь испанская компания Ardanuy Ingenieria была привлечена для решения проблемы железнодорожной дороги из Каунаса в Польшу. Результаты оценки показали, что необходимо перестроить имеющуюся или построить новую. Литва решили не учитывать выводов данного исследования, которое обошлось в 240 000 евро до уплаты налогов.
Задержки означают увеличение затрат. Литва оценивает общую стоимость первоначальных контрактов в 59 миллионов евро. Увеличение не выглядит таким уж значительным по сравнению с общей стоимостью проекта RB, но представитель Литвы Лукошус отмечает, что это некорректное сравнение. "Мы часто слышим, что 59 миллионов - ничто по сравнению с общим бюджетом в 6 миллиардов. Но на самом деле следует сравнивать не с 6 миллиардами, а с первым договором. Это было 500 миллионов долларов, поэтому стоимость 59 миллионов долларов составляет 11%", - пояснил он.
В то же время странам Балтии трудно инвестировать в то, что уже было предоставлено. На сегодняшний день подписано три контракта на сумму около 800 миллионов евро. Из-за задержек в работах контракты пришлось продлить на два года - до конца 2022 года. Если обещание не будет выполнено вовремя, деньги придется вернуть в Брюссель. В Эстонии 30 миллионов евро из более чем 200 миллионов уже потрачено. "В Латвии и Литве еще меньше, поэтому мы даже хорошие потребители", - шутит глава эстонской RB Rail Айвар Йески (Aivar Jaeski).
"При принятии решения о следующем финансировании должно быть ясно, что уже предоставленное финансирование было израсходовано. Мы не можем отдавать деньги на следующие раунды проекта, если не были реализовать предыдущие", - говорит Хололей.
Иллюзия контроля
Согласно планам, строительство железнодорожной линии RB должно быть завершено к 2025 году, а поезда должны начать функционировать в 2026 году. Вскоре после вступления в должность министра транспорта Латвии Линкайтс заявил, что проект уже отложен на два с половиной года. Когда проект удастся закончить, никто не знает.
RB Rail смоделировал ряд сценариев, худший из которых заключается в том, что проект будет закончен в марте 2030 года, если столкнется с финансовыми трудностями. Публично все по-прежнему придерживаются даты 2026 года.
В парламенте Литвы RB не входит в число обсуждаемых тем. Однако бывший премьер-министр Альгирдас Буткявичюс (Algirdas Butkevičius) поднял этот вопрос в декабре. Он спросил министра транспорта, какова ситуация с RB после очередной отставки руководства RB Rail.
"Проблемы очень серьезные. Но все под контролем", - ответил тот.