(De) Rail Baltica: почему балтийский скоростной поезд сходит с рельсов?

Есть два способа решения проблемы. Первый - еще раз перестроить существующие. Второй - строить новые параллельные рельсы. Оба варианта требуют больших денег, поэтому Литва находится в замешательстве. "Первоначальная оценка показывает, что стоимость обоих вариантов составляет от 600 до 700 миллионов евро", - отмечается в письменном заявлении Литовских железных дорог"Re:Baltica.

По оценкам Re:Baltica, это почти вдвое превышает стоимость восстановления существующего соединения с Польшей и увеличивает стоимость литовской части как минимум на 24 процента.

"Время идет. Это один из важнейших вопросов. Чем дольше принимается решение, тем больше это влияет на весь проект", сказал Re:Baltica директор Департамента экономического аудита Государственного контроля Литвы Юлий Лукошус (Julius Lukošius). Он указывает, что технически невозможно удвоить скорость поезда на существующем пути.

В направлении Вильнюса от Каунаса находится охраняемый памятник - туннель, рядом с которым нельзя построить две железнодорожные дороги. Одна линия не соответствует стандартам RB. ФОТО: Lietuvas Dzelzceļš

Статус: поезд опаздывает

Задержка сроков является одной из проблем, недавно отмеченных аудиторами стран Балтии в совместном отчете. В нем говорится, что некоторые мероприятия были отложены в среднем на 571 день или 1,5 года.

Пустая трата денег Для разработки строительного плана RB Rail наняла немецкую компанию ETC Transport Cosultants. Консультанты рекомендовали странам Балтии создать совместное предприятие, которое торговало бы билетами и т.д. Литва возразила, сказав, что хочет сама управлять своей частью железнодорожных линий, и указала, что отчет, размером в 500 страниц, недостаточно детализирован. Расходы на это исследование составили примерно 500 000 евро до уплаты налогов. Никто не знает, были ли учтены его выводы. В свою очередь испанская компания Ardanuy Ingenieria была привлечена для решения проблемы железнодорожной дороги из Каунаса в Польшу. Результаты оценки показали, что необходимо перестроить имеющуюся или построить новую. Литва решили не учитывать выводов данного исследования, которое обошлось в 240 000 евро до уплаты налогов.

Задержки означают увеличение затрат. Литва оценивает общую стоимость первоначальных контрактов в 59 миллионов евро. Увеличение не выглядит таким уж значительным по сравнению с общей стоимостью проекта RB, но представитель Литвы Лукошус отмечает, что это некорректное сравнение. "Мы часто слышим, что 59 миллионов - ничто по сравнению с общим бюджетом в 6 миллиардов. Но на самом деле следует сравнивать не с 6 миллиардами, а с первым договором. Это было 500 миллионов долларов, поэтому стоимость 59 миллионов долларов составляет 11%", - пояснил он.

В то же время странам Балтии трудно инвестировать в то, что уже было предоставлено. На сегодняшний день подписано три контракта на сумму около 800 миллионов евро. Из-за задержек в работах контракты пришлось продлить на два года - до конца 2022 года. Если обещание не будет выполнено вовремя, деньги придется вернуть в Брюссель. В Эстонии 30 миллионов евро из более чем 200 миллионов уже потрачено. "В Латвии и Литве еще меньше, поэтому мы даже хорошие потребители", - шутит глава эстонской RB Rail Айвар Йески (Aivar Jaeski).

"При принятии решения о следующем финансировании должно быть ясно, что уже предоставленное финансирование было израсходовано. Мы не можем отдавать деньги на следующие раунды проекта, если не были реализовать предыдущие", - говорит Хололей.

Иллюзия контроля

Согласно планам, строительство железнодорожной линии RB должно быть завершено к 2025 году, а поезда должны начать функционировать в 2026 году. Вскоре после вступления в должность министра транспорта Латвии Линкайтс заявил, что проект уже отложен на два с половиной года. Когда проект удастся закончить, никто не знает.

Станция RB в Риге ФОТО: EDZL

RB Rail смоделировал ряд сценариев, худший из которых заключается в том, что проект будет закончен в марте 2030 года, если столкнется с финансовыми трудностями. Публично все по-прежнему придерживаются даты 2026 года.

В парламенте Литвы RB не входит в число обсуждаемых тем. Однако бывший премьер-министр Альгирдас Буткявичюс (Algirdas Butkevičius) поднял этот вопрос в декабре. Он спросил министра транспорта, какова ситуация с RB после очередной отставки руководства RB Rail.