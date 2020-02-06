В Латвии повышают налог на подслащенные напитки

Дебаты по этому вопросу начались уже на прошлой неделе, но в заседании был объявлен перерыв, поэтому оно продолжилось сегодня, 6 февраля.

Основные разногласия между депутатами были вызваны предложениями депутата Андриса Скриде ("Для развития/За!") и Министерства земледелия.

Скриде предложил ускорить рост акциза на подслащенные напитки, а министерство - повышать его более медленными темпами.

Депутаты оппозиции во время дебатов заявили, что предложение Скриде не вызвано заботой о здоровье людей, потому что, когда речь идет о повышении акциза на алкоголь, коалиция голосует за его снижение.

Некоторые депутаты также подчеркнули, что существенное и резкое повышение акцизного налога на подслащенные напитки негативно скажется на местных производителях.

В свою очередь Скриде, подавший предложение о повышении акциза на подслащенные напитки в три раза, напомнил, что в Латвии 31% смертей связаны с нездоровым питанием, а в среднем по Европе этот показатель составляет 18%.

За предложение Скриде проголосовали 37 парламентариев, против - 39, еще пятеро депутатов воздержались. Таким образом, предложение не было поддержано.

В свою очередь за предложение Министерства земледелия проголосовало 56 депутатов, против - 29, в результате чего принято решение, что акцизный налог на подслащенные напитки будет расти медленнее.

Ранее Сейм во втором чтении поддержал поправки, предусматривающие, что налог на безалкогольные напитки (за 100 литров) будет рассчитываться по трем разным ставкам в зависимости от содержания сахара: для напитков с содержанием сахара до 5 г на 100 мл ставка составит 7,40 евро, с содержанием сахара от 5 до 8 г - 10 евро, а с содержанием сахара более 8 г на 100 мл - 30 евро.

Однако перед третьим чтением были поданы предложения, предусматривающие более медленное повышение ставки акциза: