Полиция просит помощи в поисках 16-летней Кристии

Зиемельский участок управления Госполиции Рижского региона разыскивает Кристию Юршевску 2006 года рождения.
Последний раз девочку видели 5 февраля в Вецмилгрависе на улице Мелдру, домой она не вернулась, неизвестно и ее месторасположение.
Приметы: рост 159 см, среднего телосложения, красные волосы до плеч.
Была одета в короткую зеленую куртку, светлые штаны, черную шапку и черные кеды.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении девушки, стражи порядка просят звонить по номерам 67085921, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.