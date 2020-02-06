Чт, 6.02.2020
Я за секунду вспомнила все, что когда-то учила. Ни один мускул не дрогнул. Я просто начала делать свою работу. Надела перчатки, подготовила роженицу. Ребенок вот-вот должен был появиться на свет. Это был уже второй период родов. Алена Федченко, врач, принимавшая роды в самолёте

Полиция просит помощи в поисках 16-летней Кристии

ФОТО: Valsts policija

Зиемельский участок управления Госполиции Рижского региона разыскивает Кристию Юршевску 2006 года рождения.

Последний раз девочку видели 5 февраля в Вецмилгрависе на улице Мелдру, домой она не вернулась, неизвестно и ее месторасположение.

Приметы: рост 159 см, среднего телосложения, красные волосы до плеч.

Была одета в короткую зеленую куртку, светлые штаны, черную шапку и черные кеды.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении девушки, стражи порядка просят звонить по номерам 67085921, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

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