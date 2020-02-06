Полиция просит помощи в поисках 16-летней Кристии

Последний раз девочку видели 5 февраля в Вецмилгрависе на улице Мелдру, домой она не вернулась, неизвестно и ее месторасположение.

Приметы: рост 159 см, среднего телосложения, красные волосы до плеч.

Была одета в короткую зеленую куртку, светлые штаны, черную шапку и черные кеды.