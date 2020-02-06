Чт, 6.02.2020
Если вы спросите, было ли у меня желание сказать "давайте перестанем мучиться и просто признаем, что это [нынешняя система электронного здравоохранения] было ошибкой, исполнение некачественное и использование продукта осложнено", то да, у меня было такое желание. Илзе Винькеле

Потасовки в Верховной Раде

ФОТО: SIPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Четыре тысячи поправок. Верховная Рада рассматривает закон О продаже земли. Во время обсуждения в зале произошла потасовка.
  • Сенат США снял с президента Дональда Трампа все обвинения.
  • В Китае умер доктор, который одним из первых предупреждал об опасности коронавируса. 

Видео: ГЛАВНОЕ | 06.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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