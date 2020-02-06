Потасовки в Верховной Раде

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Четыре тысячи поправок. Верховная Рада рассматривает закон О продаже земли. Во время обсуждения в зале произошла потасовка.
- Сенат США снял с президента Дональда Трампа все обвинения.
- В Китае умер доктор, который одним из первых предупреждал об опасности коронавируса.
Видео: ГЛАВНОЕ | 06.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.