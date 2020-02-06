У Художественного музея опять разбили стеклянные пластины: замена обойдется в тысячи евро

Окна подземного зала Латвийского национального художественного музея снова разбиты, и их придется менять. Однако оказывается, что пока этот дефект никто исправлять не хочет, так как нет денег - страховщики больше не желают сотрудничать, так как стекла повреждают слишком часто, сообщает TV3 ziņas.
Всего разбиты десять стеклопакетов у Латвийского национального художественного музея. Часть из них повредили работники музея, но более число разбили подростки на роликах и велосипедах.
Строительный инженер департамента собственности Рижской думы Леонард Дубкевич указал, что минимум одно окно разбито техникой по уборке улиц.
Замена одной стеклянной пластины обходится в 8000 евро. В музее разбились десять таких пластин, что обойдется в 80 000 евро, не считая работу.
Представители музея в качестве решения, как улучшить безопасность окон, предложили создать у музея скейт-парк. "Мы поддерживаем идею, что на этой площади будет оборудована территория, которую можно будет использовать именно для этих молодежных видов спорта", - сказала представитель музея Анна Баландина.
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