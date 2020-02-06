У Художественного музея опять разбили стеклянные пластины: замена обойдется в тысячи евро

Окна подземного зала Латвийского национального художественного музея снова разбиты, и их придется менять. Однако оказывается, что пока этот дефект никто исправлять не хочет, так как нет денег - страховщики больше не желают сотрудничать, так как стекла повреждают слишком часто, сообщает TV3 ziņas.