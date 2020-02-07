В Бразилии убит литовец, его жена — изнасилована
В четверг, 6 февраля, в Бразилии был убит гражданин Литвы. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Литвы Расу Якилайтене.
По сообщениям СМИ, убит был 37-летний турист из Литвы Адам Жиндулс.
Убийство произошло на юге Рио-де-Жанейро. Спутница убитого была изнасилована. В настоящее время потерпевшая находится в больнице.
В местной полиции уточнили, что труп гражданина Литвы был обнаружен в арендованной им квартире. Находившаяся с ним девушка подтвердила, что была изнасилована.
Более подробной информации и комментариев по поводу мотивов преступления бразильская полиция пока не предоставляла.
Как сообщает ресурс Padre Miguel News, предполагаемый преступник работал в доме, который арендовала пара.
"Когда женщина открыла дверь, преступник вошел в квартиру и применил насилие. Часть денег пропала только из кошелька убитого, деньги изнасилованной женщины остались нетронутыми. Это дает основания считать, что целью преступника было изнасилование, а не ограбление", — сообщает ресурс.
Уточняется, что жена убитого является гражданкой Бразилии.
Известно, что литовское посольство в Сан-Паулу получило официальное подтверждение от полиции Рио-де-Жанейро о факте убийства гражданина Литвы. Консульство также оповестило о происшествии полицию Литвы с просьбой передать информацию родственникам погибшего.
Преступление расследует местная полиция.
Как сообщило бразильское агентство новостей Globo, А. Жиндулс и его жена, гражданка Бразилии, арендовали дом рядом с удаленным пляжем Прая до Соно, его можно достичь только на небольшой яхте или через лесную тропу.
Прая до Соно находится в 26 километрах от Парати – живописного городка в колониальном стиле. Городок, находящийся в нескольких часах от Рио де Жанейро популярен среди туристов.