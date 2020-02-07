В Бразилии убит литовец, его жена — изнасилована

По сообщениям СМИ, убит был 37-летний турист из Литвы Адам Жиндулс.

Убийство произошло на юге Рио-де-Жанейро. Спутница убитого была изнасилована. В настоящее время потерпевшая находится в больнице.

В местной полиции уточнили, что труп гражданина Литвы был обнаружен в арендованной им квартире. Находившаяся с ним девушка подтвердила, что была изнасилована.

Более подробной информации и комментариев по поводу мотивов преступления бразильская полиция пока не предоставляла.

Как сообщает ресурс Padre Miguel News, предполагаемый преступник работал в доме, который арендовала пара.

"Когда женщина открыла дверь, преступник вошел в квартиру и применил насилие. Часть денег пропала только из кошелька убитого, деньги изнасилованной женщины остались нетронутыми. Это дает основания считать, что целью преступника было изнасилование, а не ограбление", — сообщает ресурс.

Уточняется, что жена убитого является гражданкой Бразилии.

Известно, что литовское посольство в Сан-Паулу получило официальное подтверждение от полиции Рио-де-Жанейро о факте убийства гражданина Литвы. Консульство также оповестило о происшествии полицию Литвы с просьбой передать информацию родственникам погибшего.

Преступление расследует местная полиция.

Как сообщило бразильское агентство новостей Globo, А. Жиндулс и его жена, гражданка Бразилии, арендовали дом рядом с удаленным пляжем Прая до Соно, его можно достичь только на небольшой яхте или через лесную тропу.