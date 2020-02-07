Наибольшее противостояние реализации Rail Baltica - в Эстонии. Почему?

В декабре 2019 года ARB вместе c Эстонским обществом по защите природы (Eesti Looduskaitse Selts) наконец праздновали победу - Верховный суд Эстонии решил принять на рассмотрение подготовленное обществом требование против учреждения местного планирования. Это единственное из семи требований, которое суд решил заслушать, в остальных шести отказано или достигнуто мировое соглашение.

RB Rail утверждает, что ARB - группа сопротивления, поддерживаемая конкурирующими бизнес-интересами, а не гражданская инициатива. Это потому, что в ARB активно участвует предприниматель Карли Ламбот (Karli Lambot), принадлежащая которому транспортная компания Ace Logistics перевозит грузы по автодорогам. Ламбот лично жертвовал деньги ARB, чтобы общество могло покрыть расходы на юридические услуги и подготовку печатных материалов.

Ламбот защищается, утверждая, что его логистическая компания использует различные транспортные средства для перевозки грузов, в том числе и железную дорогу, и таким образом от RB лишь приобрела бы. "По отношению к остальному обществу это было бы нечестно, так как возложенные на общество затраты на железную дорогу превысили бы нашу прибыль", - сказал предприниматель.

Политические противники - в правительстве

Когда национал-консервативная партия Isamaa ("Отчизна"), Эстонская консервативная народная партия (EKRE) и Центристская партия позапрошлой весной образовали правительство, актуальным стал вопрос, есть ли по-прежнему у Эстонии политическая поддержка для строительства RB.

В Эстонии, как и в Латвии раньше, существуют так называемые депутатские квоты - представленные в парламенте партии выделяют средства на инвестиционные проекты в регионах. Этот процесс не прозрачен, и часто средства попадают в организации, связанные с партиями. Таким образом в 2018 году Isamaa пожертвовала обществу ARB 15 000 евро "на исследования и распространительную деятельность". Эти пожертвования привлекли внимание, так как руководитель общества Прийт Хумал сам является и членом партии Isamaa.

Хумал пояснил, что в связи с начатыми ARB судопроизводствами против RB у общества есть большие расходы на юридические услуги; часть из этих расходов покрывают частные меценаты. ARB использовала выделенные парламентом субсидии, чтобы распечатать буклеты и создать анимированное видео для интернет-кампании. Буклеты были столь глянцевыми, что появились слухи о том, что за спиной оппозиции RB действует Россия, однако никаких доказательств иностранного вмешательства получено не было.

Правые популисты EKRE в своем противодействии были более открытыми. В 2019 году в рамках депутатских квот и EKRE выделила деньги ARB - 5000 евро на "рабочие расходы" общества. Во время коалиционных переговоров в марте прошлого года председатель и в то время министр внутренних дел Март Хельме сказал, что EKRE ищет способы, как остановить реализацию RB. Никакие обещания в этой сфере в коалиционный договор включены не были. С тех пор как EKRE находится в правительстве, партия была убедительно тихой по этому вопросу.