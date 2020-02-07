Наибольшее противостояние реализации Rail Baltica - в Эстонии. Почему?
"Для Эстонии риски самые высокие, а прибыль - самая низкая", - говорит руководитель общества "Публично о Rail Baltica" (Avalikult Rail Balticust, дальше в тексте - ARB) Прийт Хумал (Priit Humal). Эта негосударственная организация - самый активный и громкий критик RB с 2014 года, она организовывает протесты, собирает подписи, подает в суды различные требования и бомбардирует координаторов проекта электронной почтой.
В декабре 2019 года ARB вместе c Эстонским обществом по защите природы (Eesti Looduskaitse Selts) наконец праздновали победу - Верховный суд Эстонии решил принять на рассмотрение подготовленное обществом требование против учреждения местного планирования. Это единственное из семи требований, которое суд решил заслушать, в остальных шести отказано или достигнуто мировое соглашение.
RB Rail утверждает, что ARB - группа сопротивления, поддерживаемая конкурирующими бизнес-интересами, а не гражданская инициатива. Это потому, что в ARB активно участвует предприниматель Карли Ламбот (Karli Lambot), принадлежащая которому транспортная компания Ace Logistics перевозит грузы по автодорогам. Ламбот лично жертвовал деньги ARB, чтобы общество могло покрыть расходы на юридические услуги и подготовку печатных материалов.
Ламбот защищается, утверждая, что его логистическая компания использует различные транспортные средства для перевозки грузов, в том числе и железную дорогу, и таким образом от RB лишь приобрела бы. "По отношению к остальному обществу это было бы нечестно, так как возложенные на общество затраты на железную дорогу превысили бы нашу прибыль", - сказал предприниматель.
Политические противники - в правительстве
Когда национал-консервативная партия Isamaa ("Отчизна"), Эстонская консервативная народная партия (EKRE) и Центристская партия позапрошлой весной образовали правительство, актуальным стал вопрос, есть ли по-прежнему у Эстонии политическая поддержка для строительства RB.
В Эстонии, как и в Латвии раньше, существуют так называемые депутатские квоты - представленные в парламенте партии выделяют средства на инвестиционные проекты в регионах. Этот процесс не прозрачен, и часто средства попадают в организации, связанные с партиями. Таким образом в 2018 году Isamaa пожертвовала обществу ARB 15 000 евро "на исследования и распространительную деятельность". Эти пожертвования привлекли внимание, так как руководитель общества Прийт Хумал сам является и членом партии Isamaa.
Хумал пояснил, что в связи с начатыми ARB судопроизводствами против RB у общества есть большие расходы на юридические услуги; часть из этих расходов покрывают частные меценаты. ARB использовала выделенные парламентом субсидии, чтобы распечатать буклеты и создать анимированное видео для интернет-кампании. Буклеты были столь глянцевыми, что появились слухи о том, что за спиной оппозиции RB действует Россия, однако никаких доказательств иностранного вмешательства получено не было.
Правые популисты EKRE в своем противодействии были более открытыми. В 2019 году в рамках депутатских квот и EKRE выделила деньги ARB - 5000 евро на "рабочие расходы" общества. Во время коалиционных переговоров в марте прошлого года председатель и в то время министр внутренних дел Март Хельме сказал, что EKRE ищет способы, как остановить реализацию RB. Никакие обещания в этой сфере в коалиционный договор включены не были. С тех пор как EKRE находится в правительстве, партия была убедительно тихой по этому вопросу.
Однако политическая ситуация не ясна, и у координаторов проекта в Эстонии нет гарантий, что для реализации проекта без помех имеется политическая поддержка. RB Rail воспринимает обе партии - Isamaa и EKRE - как противников проекта. У партий нет средств вмешиваться в реализацию проекта, так как большая часть важных решений уже принята.
Латвия обходится без сильных возражений
Латвия в сильном противостоянии проекту RB замечена не была. Самые громкие возражения в свое время, во время разработки маршрута, высказывали жители, собственности которых он коснется. В результате дискуссий трасса изменена как в Риге, так и в регионах, например, железную дорогу передвинули дальше от жилых мест. Единственным обществом, которое публично выступало против RB, был Клуб защиты окружающей среды (VAK), который предлагал от проекта отказаться. По его мнению, государство и так модернизировало бы имеющиеся рельсовые пути, и вред природным ценностям будет больше потенциальных благ.
Еще прозвучали сомнения в том, что RB будет экономически жизнеспособным. Представители транзитного бизнеса оспорили прогнозируемый прирост количества грузов и аргументировали, что его можно и обслужить, перевозя по имеющимся автодорогам. Кроме того, прошлое руководство аэропорта "Рига" указало, что железнодорожное соединение с аэропортом особенно ничего не даст. Все сомнения и опасения звучали в начальной фазе проекта, сейчас публичных противников нет.
В Литве ситуация похожа - у идеи нет выраженных политических противников. Единственная слышимая общественная группа - неудовлетворенные владельцы земли, так как изменения дают государству право "вернуть" из земельных участков столько площади, сколько необходимо для проекта, за относительно маленькую компенсацию - даже если оставшиеся участки так малы, что для хозяйственной деятельности их использовать нельзя. Некоторые судились, но все дела против государства проиграли. Литовский депутат Симонас Гентвилас на дебатах в парламенте сказал, что новое регулирование может привести к "разочарованию людей в своем государстве".