LTV7: поменять слово "край" на "уезд" будет стоить миллион

Край. Такую приставку к названию имеют латвийские самоуправления. Но в будущем ее хотят заменить на "уезд". С таким предложением выступает Нацобъединение. Чтобы слово "край" осталось только для обозначения культурно-исторических регионов: Курземе, Земгале, Видземе и Латгале.

Сколько может стоить поменять одно слово на другое, депутаты попросили подсчитать Министерство среды и регионального развития.

Ведь за этим последует смена адресов во всех регистрах. Поменять придется сотни законов и правил Кабинета министров.