LTV7: поменять слово "край" на "уезд" будет стоить миллион

Программа Русского вещания LTV7 “Личное дело" выяснила, во сколько государству обойдется поменять слово "край" на "уезд". Это может стоить, как минимум, миллион евро.
Край. Такую приставку к названию имеют латвийские самоуправления. Но в будущем ее хотят заменить на "уезд". С таким предложением выступает Нацобъединение. Чтобы слово "край" осталось только для обозначения культурно-исторических регионов: Курземе, Земгале, Видземе и Латгале.
Сколько может стоить поменять одно слово на другое, депутаты попросили подсчитать Министерство среды и регионального развития.
Ведь за этим последует смена адресов во всех регистрах. Поменять придется сотни законов и правил Кабинета министров.
Первыми цифрами чиновники поделились с Русским вещанием LTV7. Только приблизительные подсчёты показали: смена "края" на "уезд" обойдётся государству как минимум в миллион евро. Напомним, для реформы краёв в целом необходимы более 9 миллионов евро.