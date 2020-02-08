Публично унижал семью и друзей: в Стайцеле восьмиклассники устроили жестокую драку

Физически более слабый получил удар по лицу, после чего упал и сильно ударился об асфальт. В другой ситуации того же мальчика таскали по полу коридора Стайцелской основной школы, били и душили.

За драками со стороны наблюдали другие ученики, которые в выяснении отношений участия не принимали. Вместо этого они снимали происходящее на видео и раззадоривали более сильного подростка.

Мальчик, который избил своего одноклассника, в разговоре с передачей Bez Tabu сказал, что он проучил другого парня, так как тот публично унизил его семью и друзей.

"Нет такого, что мы не реагируем. Когда произошел этот второй случай на автобусной остановке, сразу сообщили в полицию. Мальчики подрались потому, что тот, кого избили, выложил в YouTube непристойные песни о своем ровеснике и его близких. Эти материалы оказались очень оскорбительными", - рассказала директор Стайцелской основной школы Санедра Брокане.

После первой драки в конце прошлого года на переговоры были вызваны родители обоих подростков.

"Мы мальчику, который проучил одноклассника, пояснили, что можно было написать заявление по поводу оскорбления чувств, личных и семьи. Однако он выбрал другой вариант", - сказала Брокане.

"Если пострадавшая сторона напишет заявление, если экспертиза подтвердит телесные повреждения и окажется, что есть виновный в нанесении телесных повреждений, то ему за это придется ответить", - в разговоре с Bez Tabu отметила инспектор по делам несовершеннолетних Лимбажского участка Госполиции Даце Пуце.

По ее словам, теперь с заявлением против "мастера рэпа" и пострадавшего в драках мальчика в связи с унижением в опубликованных песнях обратится другой подросток, который таким образом покажет пример, что конфликт можно решить цивилизованным путем, без применения кулаков.

"Я думаю, у мальчика, которого избили, были чревычайно большая вседозволенность и чрезмерная любовь матери. Она не видит ничего другого - только своего сына, верит только своему сыну, не пытается решить проблему.

Я многократно предлагала решить проблему вместе, так как парень от этого окажется только в плюсе. Потому что он не может ужиться ни в одном коллективе. Ему везде слишком тяжело. Он способен цеплять более слабых, уходить домой и записывать грубости о тех, из-за кого он в школе страдает", - сказала сотрудница полиции.

Госполиция и Стайцелская школа информируют, что избитый подросток не способен ужиться в коллективе одноклассников.

До этого он уже сменил много школ, однако плохо учился, пропускал уроки и многократно оставался на второй год. Через несколько месяцев ему исполнится 18 лет, но учится он в восьмом классе. У парня уже до этого была криминальная история.

"Когда они подрались на автобусной остановке, у нас была информация, что парень, которого избили, с утра по пути в школу после того, как месяц ее не посещал, взял с собой гаечный ключ, чтобы этого своего одноклассника убить. Он всем хвастался, что его убьет", - сказала директор школы.