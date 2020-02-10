На Сидней обрушились сильнейшие за 30 лет ливни: они тушат пожары, но вызывают наводнения

Наводнения привели к хаосу в движении транспорта, тысячам человек пришлось покинуть свои дома.

Метеорологическая служба Нового Южного Уэльса сообщает, что за последние четыре дня зафиксировано 391,6 мм осадков. Она предупреждает о риске опасных для жизни наводнений.

Примерно 100 000 домашних хозяйств остались без электричества.

Однако от сильных ливней есть и польза - потушены два крупнейших лесных пожара в Новом Южном Уэльсе, которые продолжались несколько месяцев.

Галерея: Наводнения в Австралии

Один из пожаров продолжался 74 дня. В нем выгорело почти 500 000 гектаров земли и уничтожены 312 домов.

В свою очередь пожар на горе Госперс бушевал с октября прошлого года. Он был слишком большим, чтобы с ним могли справиться пожарные.

Метеорологическая служба предупреждает, что у выгоревших территорий наибольший риск затопления.

В Новом Южном Уэльсе продолжается 31 пожар.