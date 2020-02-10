Из-за чего латвийцы жалуются на банки: назван топ причин

Всего в прошлом году FKTK получила 213 жалоб клиентов банков. Чаще всего претензии касались прекращения кредитной организацией сотрудничества и запроса документов, необходимых для исследования клиентов. Таких жалоб получено 76.

28 жалоб были связаны с вкладами и обслуживанием клиентов, 22 — с услугами кредитования, 20 — с платежами нелицензированным поставщикам услуг. 17 клиентов не были удовлетворены комиссией, примененной кредитным учреждением, а 12 жалоб были связаны с отказом в открытии счета. В девяти случаях жалобы были связаны с кредитными картами и работой банкоматов.

Рассмотрев все 213 жалоб, FKTK в рамках своей компетенции не выявила каких-либо нарушений закона о кредитных учреждениях и подчиненных ему норм, однако использует предоставленную заявителями информацию для выполнения надзорной функции. В ходе рассмотрения пяти жалоб FKTK выявила недостатки в управлении операционными рисками кредитных организаций.

145 жалоб на кредитные учреждения в 2019 году были получены от физических лиц, 68 — от юридических лиц.

В 2019 году FKTK получала жалобы от клиентов 13 разных банков. 51 клиент жаловался на работу Swedbank, 33 — на латвийский филиал Luminor Bank, 28 - на банк Citadele, 27 - на Rietumu banka, 24 - на SEB banka, 12 — на BlueOrange Bank, 10 - на работу PrivatBank.