Из-за чего латвийцы жалуются на банки: назван топ причин

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) в прошлом году получила 213 жалоб от клиентов кредитных учреждений, что на 26,6% или 77 жалоб меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на комиссию.
Всего в прошлом году FKTK получила 213 жалоб клиентов банков. Чаще всего претензии касались прекращения кредитной организацией сотрудничества и запроса документов, необходимых для исследования клиентов. Таких жалоб получено 76.
28 жалоб были связаны с вкладами и обслуживанием клиентов, 22 — с услугами кредитования, 20 — с платежами нелицензированным поставщикам услуг. 17 клиентов не были удовлетворены комиссией, примененной кредитным учреждением, а 12 жалоб были связаны с отказом в открытии счета. В девяти случаях жалобы были связаны с кредитными картами и работой банкоматов.
Рассмотрев все 213 жалоб, FKTK в рамках своей компетенции не выявила каких-либо нарушений закона о кредитных учреждениях и подчиненных ему норм, однако использует предоставленную заявителями информацию для выполнения надзорной функции. В ходе рассмотрения пяти жалоб FKTK выявила недостатки в управлении операционными рисками кредитных организаций.
145 жалоб на кредитные учреждения в 2019 году были получены от физических лиц, 68 — от юридических лиц.
В 2019 году FKTK получала жалобы от клиентов 13 разных банков. 51 клиент жаловался на работу Swedbank, 33 — на латвийский филиал Luminor Bank, 28 - на банк Citadele, 27 - на Rietumu banka, 24 - на SEB banka, 12 — на BlueOrange Bank, 10 - на работу PrivatBank.
Также было получено шесть жалоб от клиентов Industra Bank (ранее Meridian Trade Bank), пять жалоб от клиентов LPB Bank. По одной жалобе было получено от клиентов Regionala investiciju banka, Rigensis Bank, латвийского филиала Bigbank и Expobank. Еще 13 клиентов жаловались на работу нескольких банков сразу.